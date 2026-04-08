Mauro González sobre la actividad industrial: “Cada 10 máquinas solamente hoy están funcionando 3"

El presidente de la Confederación Federal PyME, Mauro González, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que el sector de las pequeñas y medianas empresas atraviesa uno de sus momentos más críticos.

Desde la Confederación Federal PyME, González definió la situación actual: "Nosotros estamos peor. La realidad es que si hablamos de mercado interno está totalmente deteriorado, está totalmente roto".

Cuáles son los sectores que justifican el crecimiento económico

Asimismo, explicó que los indicadores positivos que menciona el Gobierno responden a sectores específicos: "Lo que te lleva claramente el promedio a la suba son los sectores extractivistas, la minería, los hidrocarburos, los servicios financieros." Sin embargo, aclaró que la situación es muy distinta en la economía real: "Cuando vos empezás a ver la realidad de lo que sucede en la industria, en el comercio, en la construcción, en los servicios, en las economías regionales, todos los índices dan a la baja".

Uno de los datos más preocupantes es el nivel de actividad industrial. En este contexto, González detalló que, "hay sectores que no superan el 20-30%. Significa que cada 10 máquinas solamente hoy están funcionando 3".

Siguen las complicaciones en el mercado laboral

Este escenario tiene consecuencias directas sobre el empleo: "Por un lado es el aumento del desempleo, la incorporación de trabajadores que dejan de percibir su salario y eso agrava la situación". Además, advirtió sobre un círculo negativo: "El mercado interno sigue cayendo".

Sobre soluciones, el entrevistado planteó la necesidad de declarar la emergencia productiva: "El sector hoy se declaró la emergencia productiva industrial en la Argentina".

Entre las principales demandas, destacó el costo del financiamiento: "Hay que bajar las tasas de interés para el sector productivo". Sobre la misma línea, remarcó el impacto actual: "Las tasas actualmente, por más que estén bajando, siguen siendo salvavidas de plomo para la actividad económica".