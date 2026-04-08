Gastón Alonso sobre la actividad económica: “Las ventas son récord, pero la producción no acompaña”

El economista Gastón Alonso analizó en diálogo con Canal E los datos preliminares de marzo y advirtió sobre un escenario marcado por una inflación elevada y señales dispares en la actividad económica.

Según explicó, el mes estuvo atravesado por fuertes aumentos en combustibles y efectos estacionales, aunque algunos indicadores comenzaron a mostrar una leve mejora respecto a febrero.

Inflación: el impacto de las naftas y factores estacionales

Alonso señaló que el principal factor de presión inflacionaria en marzo fue la suba de los combustibles. “Las naftas aumentaron entre 25% y 30%, y en algunos casos el gasoil llegó a subir hasta 50%”, detalló.

Este impacto, sumado al inicio de clases y otros factores estacionales, llevaría la inflación mensual a ubicarse cerca del 3%.

“Va a ser un dato difícil”, advirtió, al tiempo que destacó que los alimentos subieron alrededor de 2%, lo que ayudó a moderar parcialmente el índice.

Efectos de segunda ronda y presión sobre precios

El economista alertó sobre los llamados efectos de segunda ronda, derivados del aumento en los costos logísticos. “Aumentó la nafta, aumentó el gasoil y ahora eso impacta en la logística y puede trasladarse a precios”, explicó.

En ese sentido, indicó que el comportamiento de los comercios será clave para determinar si esos aumentos se trasladan al consumidor o se absorben en los márgenes.

Pérdida de poder adquisitivo

Alonso también vinculó la inflación con el deterioro del ingreso real. “Esto anticipa una nueva pérdida de poder adquisitivo para los próximos meses”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó acuerdos salariales por debajo de la inflación proyectada, lo que impacta directamente en el consumo.

Actividad económica: señales de mejora

En contraste, algunos indicadores de actividad mostraron una leve recuperación respecto a febrero.

La recaudación cayó un 4,5% interanual, pero se trata de la menor baja en varios meses, tras una serie de caídas más pronunciadas. “Es la caída menos baja de los últimos meses”, destacó.

Ventas y consumo: el caso del sector automotor

Entre los datos positivos, Alonso resaltó el crecimiento en el patentamiento de motos y autos, aunque con una particularidad clave. “Hoy tenemos un 30% de autos nacionales y un 70% importados”, explicó.

Esto implica que, aunque las ventas crecen, la producción local no acompaña en la misma medida, lo que limita el impacto en la industria. “Las ventas son récord, pero la producción no viene tan bien”, resumió.

Un escenario económico inestable

En términos generales, el economista describió una economía que se mantiene en niveles relativamente estables, pero con alta volatilidad. “Sube un mes, baja otro”, señaló, al referirse al comportamiento reciente de la actividad.

De cara a los próximos meses, el foco estará puesto en el impacto de la inflación sobre el consumo y en la evolución de indicadores clave como las ventas minoristas.