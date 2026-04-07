En "QR!", Claudio Martínez advirtió: “Si la inteligencia artificial captura la conversación, se terminó la democracia”

En el programa "QR!", emitido por Canal E, el periodista y divulgador científico Claudio Martínez lanzó una fuerte advertencia sobre el avance de la inteligencia artificial y su impacto en las democracias: “Si la inteligencia artificial captura la conversación, se terminó la democracia”.

Durante el intercambio con el conductor Pablo Caruso, Martínez analizó cómo las grandes plataformas tecnológicas utilizan los datos de los usuarios y alertó sobre un fenómeno creciente: la vigilancia masiva y la manipulación del comportamiento.

El negocio detrás de los datos

Según explicó, cada acción digital —desde una búsqueda hasta un “me gusta”— genera información que es recolectada por las plataformas. “Las corporaciones convirtieron la experiencia privada humana en materia prima gratuita”, señaló.

Ese volumen de datos no solo se usa para mejorar servicios, sino también para construir lo que denominó “productos de predicción”, es decir, sistemas que buscan anticipar comportamientos futuros de los usuarios.

“No solo intentan predecirnos, sino influirnos”, advirtió, al tiempo que explicó que esa información se comercializa en mercados donde las empresas compran datos sobre conductas futuras para orientar sus estrategias.

El divulgador Claudio Martínez habló en “QR!” sobre la IA: "Al futuro no se lo detiene, al futuro no se lo conduce"

Martínez repasó además la evolución de Internet, desde sus inicios como un espacio de democratización hasta el modelo actual dominado por algoritmos.

En ese recorrido, destacó el rol de Google con herramientas como su motor de búsqueda y la publicidad segmentada, que permitieron construir perfiles detallados de los usuarios.

A esto se sumó luego el desarrollo de redes sociales y técnicas como el microtargeting, que posibilitan dirigir mensajes específicos a grupos muy segmentados, incluso en el terreno político.

Impacto en elecciones y opinión pública

El periodista recordó que estas herramientas ya fueron utilizadas en procesos electorales clave, como el Brexit o campañas en distintos países, donde la segmentación de mensajes influyó en el comportamiento de los votantes.

En ese sentido, alertó sobre el uso de fake news, videos manipulados y estrategias digitales que pueden alterar el debate público.

“La democracia es conversación. Si esa conversación es capturada, el sistema se debilita”, insistió.

Sebastián Di Doménica: “Argentina necesita tener una ley de inteligencia artificial pronto”

Para Martínez, el principal problema radica en la asimetría de información: las plataformas saben cada vez más sobre los usuarios, mientras que su funcionamiento sigue siendo opaco.

Además, señaló que este modelo puede afectar la libertad individual: “Si no tenemos capacidad de decidir libremente, se termina la ciudadanía”.

También advirtió sobre el creciente poder de las grandes tecnológicas, que —según planteó— empiezan a competir con las instituciones democráticas tradicionales.

El desafío de la regulación

Finalmente, el especialista planteó que la regulación es uno de los grandes desafíos actuales, aunque remarcó que no puede resolverse a nivel nacional, ya que se trata de un fenómeno global.

“Si no hay decisiones globales, no va a haber soluciones”, concluyó, al tiempo que llamó a los líderes políticos a tomar un rol activo frente al avance de estas tecnologías.

LB