IA y pagos digitales: el desafío de operar a escala sin fricciones

El crecimiento de los pagos digitales en Argentina ya no es una novedad. En pocos años, las transferencias inmediatas, las billeteras digitales y las nuevas formas de pago pasaron de ser una alternativa a integrarse al funcionamiento cotidiano de la economía. Lo que antes era innovación, hoy es infraestructura.

Los datos reflejan con claridad esa transformación. Según el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central, solo en enero de 2026 las transferencias inmediatas superaron las 675 millones de operaciones, con un crecimiento interanual del 24%. Ese volumen no solo muestra expansión: confirma que el sistema alcanzó una escala que exige otro nivel de respuesta.

En este contexto, el eje de la discusión empieza a cambiar. El desafío ya no pasa principalmente por sumar usuarios, sino por sostener todos los días ese volumen de operaciones con velocidad, continuidad y una experiencia simple, en un entorno donde la tolerancia al error es cada vez menor.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Billeteras virtuales: 10 consejos para evitar estafas y no perder dinero

Ahí está, de hecho, el verdadero punto de inflexión del ecosistema. Porque crecer es importante, pero sostener la escala sin afectar la experiencia, la seguridad ni la disponibilidad es lo que realmente pone a prueba la solidez de los sistemas de pago.

Esa exigencia redefine el rol de la infraestructura tecnológica. Procesar millones de transacciones diarias, garantizar disponibilidad, redundancia y prevenir fraudes de manera inmediata ya no es un diferencial, sino una condición básica para operar.

Pero la evolución no es sólo operativa; también es conceptual. Los pagos dejaron de ocupar únicamente el tramo final de una transacción para convertirse en una fuente de información estratégica. Cada operación genera datos que permiten entender comportamientos, anticipar riesgos y optimizar la experiencia del usuario.

La integración de la inteligencia artificial

En ese proceso, la inteligencia artificial empieza a integrarse de forma concreta en la operación de los pagos. Hoy ya es posible detectar patrones de riesgo al momento de la transacción sin sumar complejidad a las operaciones legítimas, resolviendo una tensión histórica entre seguridad y experiencia.

También avanzan modelos más dinámicos, capaces de definir automáticamente la mejor forma de procesar un pago según el contexto, el nivel de riesgo y el comportamiento del usuario. Esa lógica, invisible para quien paga, es la que empieza a marcar diferencias en un mercado donde la escala ya no admite fricciones evitables.

La misma lógica se extiende a nuevas experiencias de pago. Soluciones contactless como NFC o Tap on Phone ganan protagonismo porque simplifican la operatoria y agilizan la experiencia, marcando el rumbo de la próxima etapa.

Los pagos digitales ya se consolidan, así, como una infraestructura crítica para la economía. Su capacidad de operar a escala, de manera segura y eficiente, sostiene el funcionamiento cotidiano de múltiples industrias.

Por eso, el desafío hacia adelante ya no es crecer. Es sostener esa escala todos los días, con sistemas cada vez más inteligentes, robustos y preparados para anticiparse. En esta etapa, la diferencia ya no la marca quién suma más operaciones, sino quién puede procesarlas con consistencia, seguridad y sin fricciones.

*Directora de Lyra para Argentina

LM