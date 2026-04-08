La estrategia de “ultimátum” de Donald Trump frente a Irán —basada en amenazas de destrucción y presión extrema— no logró imponer condiciones ni forzar una rendición, pese a la reciente escalada militar en la región. A partir de una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el analista internacional Mariano Turzi advierte que el desenlace invierte la lógica inicial del conflicto y deja una lectura contundente sobre el resultado: "Irán resultó fortalecido e Israel y Estados Unidos, debilitados"

El especialista en política internacional y geopolítica, con foco en energía y Medio Oriente, Mariano Turzi, es doctor en Relaciones Internacionales y se formó en instituciones como la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos). Suele aparecer en medios analizando conflictos globales, especialmente los vinculados a petróleo, seguridad internacional y tensiones en regiones como el Golfo Pérsico. Además, trabajó en el ámbito académico y en centros de estudios estratégicos, lo que le da un perfil bastante técnico pero también muy presente en la discusión pública.

Nos gustaría saber su opinión sobre lo que sucedió ayer, la amenaza de exterminar una civilización, luego el acuerdo por dos semanas de tregua. ¿Cuál es su propia opinión de lo que sucedió?

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Es parte de la retórica negociadora de Trump, donde él utiliza un lenguaje incendiario y bombástico, muy por encima de las capacidades materiales que aplica a las situaciones. Esto lo venimos viendo hace tiempo.

Él lo utilizó con las negociaciones comerciales y con toda la cuestión de los aranceles, pero claramente esta vez lo hizo con un enemigo en el campo militar y realmente no le funcionó. Esos 10 puntos que están circulando hoy son prácticamente una capitulación de los Estados Unidos frente a Irán.

Es una situación que, estratégicamente, coloca a Washington en una posición de muchísima mayor debilidad que la que tenía cuando iniciaron las hostilidades y que muestra una muy seria dificultad de Estados Unidos para utilizar su instrumento militar de manera efectiva. Sí, las guerras son una instancia donde los actores utilizan el instrumento militar para lograr objetivos políticos, y lo que se desprende del plan de 10 puntos de la tregua es que Estados Unidos fracasó estrepitosamente en el uso de un instrumento militar que es muy superior al de Irán, pero que ha sido aplicado de una manera absolutamente errada, llevando a consecuencias contraproducentes.

¿Y cómo queda Israel en este caso?

En el corto plazo, Israel, por más que tiene una situación de superioridad militar frente a todos sus vecinos de Medio Oriente, queda en una situación estable. Ahora, en el mediano y largo plazo, Israel queda mucho más aislada políticamente, mucho más debilitada, incluso en términos militares. Sí, esta no es una victoria para Israel.

No nos olvidemos que Estados Unidos tenía sus objetivos en esta operación, pero los objetivos de Israel eran muy claros: destruir completamente al régimen iraní, y por el régimen me refiero tanto al gobierno de los ayatolas como, en algún momento, se planteó al propio Estado iraní.

Esta situación fortalece —y nuevamente, quiero ser bien claro para la audiencia, no lo estoy celebrando porque es una situación de equilibrio inestable—, pero claramente de aquí a unos meses o a un año Israel va a estar debilitada. Pero lo más preocupante es que Irán está fortalecido como poder regional y esto va a llevar a que Estados Unidos e Israel, sobre todo Israel, no puedan utilizar como amenaza el instrumento militar. Hoy, en todo Medio Oriente y en Teherán, la lección es muy clara: Estados Unidos no va a apoyar los intereses de Israel.

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¿Cómo afecta esto a su juicio? ¿Cómo podría afectar esto a su juicio otros planes de Trump, como por ejemplo con Cuba, el ya supuestamente descartado de Groenlandia y las elecciones que tiene hacia fin de este año? ¿Piensa que el fracaso de Irán va a empujar a Trump a buscar algún éxito internacional, como fue la captura de Maduro, por ejemplo, en algo más posible y cercano como Cuba?

Probablemente esto lleve a que Trump esté buscando algún soft target o algún objetivo fácil. En ese caso, Cuba podría ingresar porque sus operaciones en América Latina han sido con muchísima menor resistencia, muchísima menor complejidad y un éxito más inmediato. Ahora, si Trump está pensando en las elecciones de noviembre, y obviamente va a estar muy debilitado después de esto, porque de este acuerdo hay dos avenidas posibles: o la escalada porque Irán lo viola o la capitulación porque Irán lo acepta, digamos, no tiene cómo ganar Trump.

Si bien podría buscar una victoria internacional, eso no lo favorecería. Hoy en día, lo único que puede favorecer a Trump con miras a las elecciones es que baje el precio del galón de gasolina —lo que nosotros llamamos nafta—, que tiene un valor simbólico alrededor de los 4 dólares y que hoy, en muchos estados, está por encima de eso.

Entonces, para el votante norteamericano, mientras el precio de la nafta esté alto, puede tomar Cuba y puede ser un beneficio, pero marginal. Sí, quizás Cuba sería el objetivo más inmediato por el impacto electoral en Florida.

No obstante, este es un electorado que él ya tiene asegurado, ¿no?

MV/ff