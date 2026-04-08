Leve baja de la pobreza en CABA: alcanzó a 652.000 personas en el último trimestre del 2025

En el cuarto trimestre de 2025, la pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó a 652.000 personas, marcando un descenso de 93.000 en relación con el mismo período del 2024, de acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

Según el informe sobre las Condiciones de Vida en el ámbito porteño, se trató de la quinta baja interanual consecutiva del nivel de pobreza entre trimestres.

La pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del 2025, según el INDEC

De esta manera, el trabajo reflejó que la pobreza abarcó el 15,7% de los hogares (215.000) y el 21,1% de las personas (652.000), mientras que la indigencia alcanzó al 4,5% de los hogares (61.000) y al 6,8% de las personas (210.000).

Crédito: IDECBA

En la comparativa interanual se exhibió una caída, ya que en el cuarto trimestre de 2024 la pobreza alcanzaba el 19,3% de los hogares, lo que confirma una reducción sostenida en los indicadores sociales de la Ciudad.

Por otra parte, en el informe de IDECBA se detalló que el 28,5% de los hogares en condición de pobreza no tiene ingresos suficientes para costear la canasta básica alimentaria.

En los segmentos no pobres, se destacó el aumento de la participación del sector medio, que alcanzó el 52,0% de los hogares (716.000), mientras que los sectores acomodados representan el 15,3% (210.000 hogares).

Dentro del conjunto de hogares y personas en situación de pobreza, el peso de los que están en condición extrema —indigencia— se amplió en la comparación interanual, pasando a representar el 28,4% de los hogares con carencias de ingresos y el 32,2% de las personas en esa condición.

Entre los sectores que se ven más impactados por la pobreza están los hogares ubicados en la zona sur (25,3%) y aquellos con niños y niñas menores de 14 años (28,6%), con incidencias crecientes según la cantidad de menores en el hogar. En tanto, los hogares con presencia de adultos mayores en situación de pobreza se ubican en 14,2%, por debajo del promedio general.

Creció la clase media y los sectores acomodados

El informe destacó que los sectores asociados a la “clase media” continúan siendo el grupo predominante, representando el 52,0% de los hogares y el 47,6% de la población (1.471.000 personas), con una leve expansión interanual.

La insoportable levedad del dato de pobreza

Los sectores acomodados también mostraron un crecimiento significativo, alcanzando el 15,3% de los hogares y el 12,2% de las personas (375.000), con una expansión superior a la de los sectores medios en el último año.

Reducción de la pobreza a nivel nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió que el 28,2% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, cifra que se traduce en 8,5 millones de personas. En el caso de la indigencia, el índice fue de 6,3%, alcanzando a 1,9 millones de argentinos. La cifra surge de la Encuesta Permanente de Hogares realizada en 31 aglomerados urbanos de todo el país.

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Esto se traduce a un número de 13,5 millones de pobres y 3 millones de indigentes en todo el territorio nacional, si se proyecta el número oficial de los 31 aglomerados, a todo el país.

Con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En el caso de la indigencia, mostró una disminución de 0,6 p.p. en las personas.

El dato muestra una mejora significativa respecto al segundo semestre de 2024, cuando la pobreza había alcanzado al 38,1% de la población, y del pico registrado en la primera parte de ese año, que llegó al 52,9%, marcando un fuerte aumento en los primeros meses de gestión libertaria.

El resultado actual representa la menor tasa de pobreza desde el primer semestre de 2018, en la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3%. El índice de indigencia, por su parte, también es el menor desde la primera mitad de 2018, periodo en el que el organismo estadístico reportó que alcanzaba al 6,7% de la población.

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