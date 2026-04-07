Roberto Corne: “Hay una brecha real entre lo que dice el gobierno y lo que realmente pasa”

La discusión sobre la pobreza en Argentina vuelve al centro del debate tras los cuestionamientos metodológicos planteados por el sociólogo Roberto Corne. En una entrevista con Canal E, el especialista puso en duda la validez de los indicadores oficiales y aseguró que los números actuales no reflejan la realidad social.

“No existen 28% nada más de personas debajo de la línea de pobreza”, afirmó, al señalar que los datos difundidos presentan serias inconsistencias. Según explicó, uno de los principales problemas radica en el uso de una canasta básica basada en patrones de consumo de hace más de dos décadas.

Corne detalló que la medición oficial se apoya en valores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2003-2004, lo que genera un desfasaje con la realidad actual. “Es una línea de pobreza que está siendo extraída de valores del 2003-2004”, subrayó, remarcando que los cambios en precios y hábitos de consumo vuelven obsoleta esa referencia.

Metodología en debate

El sociólogo también cuestionó la inclusión de ingresos provenientes de planes sociales dentro del cálculo. Según sostuvo, esto distorsiona los resultados: “Están tomando a los ingresos de la Asignación por Hijo como ingresos genuinos de los hogares”, explicó, algo que —según indicó— antes no se hacía por razones metodológicas.

Para Corne, este criterio contribuye a mostrar una mejora artificial en los indicadores. A su entender, la medición debería actualizarse utilizando datos más recientes, como los de la encuesta 2017-2018, que reflejan mejor los patrones actuales de consumo.

Además, remarcó que las ponderaciones utilizadas en la medición no son neutrales. “La ponderación siempre tiene un sesgo político, está subjetivada políticamente”, afirmó, sugiriendo que los datos podrían estar influidos por decisiones estratégicas del Gobierno.

Impacto económico y social

En su análisis, Corne fue más allá de la metodología y vinculó la medición de la pobreza con el rumbo económico. Sostuvo que existe una intencionalidad en la construcción de los datos: “Están tratando de generar datos inconsistentes para generar clima”, advirtió.

Según explicó, ese “clima” buscaría facilitar la implementación de políticas económicas que, en su visión, afectan al mercado interno. “Ellos quieren generar un tipo de clima que les permita consensar las políticas públicas que están implementando”, señaló.

El sociólogo también marcó una fuerte diferencia entre los datos oficiales y estimaciones alternativas. Indicó que, al ajustar los valores actuales, la canasta básica total podría ubicarse en torno a 1.700.000 pesos para una familia tipo. “Hay un 30 o 37% de brecha real entre lo que dice el gobierno y lo que realmente pasa abajo”, sostuvo.

Finalmente, Corne advirtió que, bajo estos cálculos, la pobreza alcanzaría niveles mucho más altos: “Si es el sexto decil, tenemos un 60% de personas bajo la línea de pobreza”, concluyó, planteando un escenario social más crítico que el reconocido oficialmente.

