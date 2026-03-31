La pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del 2025, según el INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió que el 28,2% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, cifra que se traduce en 8,5 millones de personas. En el caso de la indigencia, el índice fue de 6,3%, alcanzando a 1,9 millones de argentinos. La cifra surge de la Encuesta Permanente de Hogares realizada en 31 aglomerados urbanos de todo el país.

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Esto se traduce a un número de 13,5 millones de pobres y 3 millones de indigentes en todo el territorio nacional, si se proyecta el número oficial de los 31 aglomerados, a todo el país.

Con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En el caso de la indigencia, mostró una disminución de 0,6 p.p. en las personas.

El dato muestra una mejora significativa respecto al segundo semestre de 2024, cuando la pobreza había alcanzado al 38,1% de la población, y del pico registrado en la primera parte de ese año, que llegó al 52,9%, marcando un fuerte aumento en los primeros meses de gestión libertaria.

El resultado actual representa la menor tasa de pobreza desde el primer semestre de 2018, en la gestión de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3%. El índice de indigencia, por su parte, también es el menor desde la primera mitad de 2018, periodo en el que el organismo estadístico reportó que alcanzaba al 6,7% de la población.

La medición surge de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos económicos.

“En relación al primer semestre de 2024, cuando la pobreza y la indigencia ascendieron a 52,9% y 18,1%, la reducción fue de 24,7 p.p. y 11,8 p.p., respectivamente. La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo en su cuenta de X.

Las regiones con más pobreza

A nivel regional la incidencia de la pobreza en personas se ubicó en un 28,3% para Gran Buenos Aires, en 32,3% para Cuyo, 32,7% para Noreste, 28,4% para Noroeste, 26,2% para Pampeana y en 25,4% para Patagonia.

Por el lado de la indigencia, los valores fueron: 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% en el Noreste, 3,8% en el Noroeste, 6,2% en Pampeana y 4,0% en la Patagonia.

Reducción de la pobreza infantil

El último informe del Indec dio cuenta del número de pobreza infantil. El trabajo destaca que 41,3% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza.

Respecto de la medición del semestre anterior, la pobreza infantil registró una baja de 4,1 puntos porcentuales. En aquel momento, el porcentaje de niños menores de 14 años por debajo de la línea de la pobreza era el 45,4%.

FN