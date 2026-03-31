Pobreza en Argentina: el INDEC publica hoy el dato clave y una estimación privada la ubica en 30,6%

Este martes 31 de marzo a las 16:00, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer su último estudio que analiza el nivel de pobreza e indigencia correspondiente a la segunda mitad del 2025.

La Universidad Torcuato Di Tella, elaboró su propio nowcast de pobreza en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Desde este organismo estadístico estimaron una taza de pobreza del 30,6% para el periodo de septiembre 2025 a febrero de este año.

La informalidad alcanza al 80% de los trabajadores en los sectores de bajos ingresos

Esta proyección privada sugiere que “alrededor del 31% de las personas viven en hogares urbanos pobres”. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó “en 30 millones de personas lo que implica que alrededor de 9.2 millones viven en hogares urbanos pobres”.

De cuánto fue la última medición de pobreza del INDEC

Desde el organismo estatal, la última cifra que lograron precisar fue correspondiente a la primera mitad del 2025, cuando la pobreza se ubicó en el 31,6% y afectó a casi 9,5 millones de personas, de las cuales el 6,9% son indigentes.

Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 4,5 y 6,5 puntos porcentuales, respectivamente. En el caso de la indigencia, mostró una disminución de 0,8 p.p. en los hogares y de 1,3 p.p. en las personas.

Teniendo en cuenta que la brecha de la pobreza es la distancia entre los ingresos y las canastas de los hogares pobres, en el informe del INDEC destacaron que:

- La brecha de la pobreza de los hogares se ubicó en 37,0%.

- El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $671.492, mientras que la CBT promedio del mismo grupo de hogares alcanzó $1.065.691.

- La distancia entre los ingresos de los hogares pobres y la CBT se mantuvo sin cambios respecto del segundo semestre de 2024

Una familia necesito casi $1,4 millones para no ser pobre en enero

Una familia de cuatro integrantes en enero de 2026 necesitó ingresos por encima de los $1.397.671,83 para no ser pobre y de $644.088 para no caer en la indigencia, de acuerdo con lo informado por del INDEC.

En el segundo mes del 2026, la canasta básica total (CBT) que se utiliza para medir el umbral de la pobreza aumentó 2,7%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) que define a la indigencia lo hizo en 3,2%. En este último caso, el aumento fue superior a la inflación general de este mismo mes, que marcó 2,9%.

Para Agustín Salvia, "la pobreza está aumentando"

En año, la CBT acumula un aumento del 6,8% mientras que la CBA aumenta 9,3%. En la comparación interanual, la CBT aumentó 32,1% y la CBA 37,6%, ubicándose por debajo y por encima de la inflación general, respectivamente.

Tomás Amerio, Economista de la Fundación Libertad y Progreso, comentó que los aumentos de la CBT y la CBA se ubicaron "por debajo del ritmo que mostraban a principios de 2025, cuando las variaciones anuales superaban el 40% y el 50%, respectivamente".

"La tendencia mensual también confirma desaceleración: los registros de la segunda mitad de 2025 se mantuvieron sistemáticamente por debajo del 2% mensual, mientras que enero y febrero de 2026 retomaron algo de presión, aunque sin volver a los picos del primer trimestre del año anterior”, agrega.

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