Chouza: "Siguen muy volátiles los precios de los activos globales y, a tono con los liderazgos, es esperable que siga la volatilidad"

El economista, Sergio Chouza, en contacto con Canal E, se refirió a que la reciente caída del riesgo país en Argentina, que volvió a ubicarse en torno a los 563 puntos básicos, generó expectativas en los mercados financieros.

Sergio Chouza explicó que el comportamiento reciente del mercado está fuertemente influenciado por el escenario internacional: "Bueno, un poco de contexto mundial, lo que era viento de frente en los días, semanas previas, ahora se volvió viento de cola en el corto plazo".

Continúa la volatilidad en los mercados

En ese sentido, remarcó que la mejora es transitoria y que la incertidumbre sigue presente: "Obviamente siguen muy volátiles los precios de los activos globales y, a tono con los liderazgos, es esperable que siga la volatilidad".

A pesar de esto, Chouza destacó como positivo el descenso del riesgo país: "Volver a la zona de los 550 puntos, salir de la zona de los 600 puntos de riesgo país, siempre es importante".

Todavía no es accesible el crédito internacional

Asimismo, señaló que Argentina todavía está lejos de recuperar el acceso al financiamiento internacional: "Falta mucho para recuperar un nivel apropiado como para volver a los mercados voluntarios de crédito, ese tiene que ser el objetivo del Gobierno Nacional para este año".

Además, el entrevistado subrayó la importancia de mejorar la acumulación de reservas: "Es clave que pueda refinanciar, rolear la deuda en condiciones de mercado, falta mucho todavía, pero es promisorio y sería bueno que lo apelante ahora el Gobierno Nacional con una aceleración en la acumulación de reservas".