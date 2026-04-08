El Banco Mundial proyecta que la economía argentina crecerá 3,6% en 2026

El Banco Mundial proyecta que el PBI argentino crecerá un 3,6% en 2026 y un 3,7% en 2027. La previsión surge del informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe de abril. Es importante recordar que en 2025 nuestro país creció un 4,4% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De cumplirse las estimaciones del Banco Mundial, seria la primera vez desde el 2008 que la Argentina crece durante 3 años consecutivos.

Los aumentos de los alquileres duplicaron holgadamente la inflación registrada desde diciembre de 2023

El organismo internacional destaca que “la economía argentina ha emergido como la principal excepción al alza, ya que la estabilización y las reformas han mejorado las expectativas y las condiciones financieras”. Las proyecciones para nuestro país contrastan con el 1,6% previsto para Brasil o el 1,3% para México en el mismo período.

El reporte hizo énfasis en que la administración de Javier Milei “ha avanzado en una agenda pro-crecimiento que incluye una reforma tributaria” y destacó la implementación del Régimen de Incentivos para Grande Inversiones (RIGI), el marco estratégico firmado con Estados Unidos “para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos”, y el Acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea.

De todas maneras, los economistas del Banco Mundial advierten que, aun con sus pronósticos de crecimiento, hay “riesgos a la baja significativos” para la economía, vinculados con el sector externo, la deuda y el flujo de dólares. “Los riesgos a la baja son significativos, particularmente dada las considerables necesidades de financiamiento externo de Argentina en un contexto de reservas internacionales netas negativas y acceso limitado a los mercados internacionales de deuda”, plantearon en el informe.

Un insuficiente crecimiento de la región

El organismo prevé para el conjunto de la región un crecimiento del PBI del 2,1% en 2026, por debajo del 2,5% alcanzado el año pasado y una cifra que califica como "insuficiente" para generar avances significativos en el bienestar de la población. Este desempeño sitúa a la región nuevamente entre las de crecimiento más lento en el orden mundial.

Críticas al régimen de Tierra del Fuego

El organismo advirtió sobre los costos y distorsiones del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, al que definió como un caso de política "fallida" con fuerte impacto fiscal.

En detalle, aseguraron que ese esquema “es ampliamente considerado como un caso de política industrial fallida, empañada por interferencias políticas y fallas fundamentales de diseño que han persistido durante décadas”.

El régimen fue creado en 1972 con el objetivo de fomentar la población y el empleo en la isla mediante exenciones fiscales y beneficios comerciales. No obstante, el Banco Mundial afirmó que su estructura de incentivos resultó “mal concebida” y derivó en un costo fiscal estimado en unos US$ 1.070 millones anuales, sin mejoras significativas en productividad o tecnología.

El informe explicó que uno de los problemas centrales radica en las exenciones arancelarias a las importaciones, que otorgan ventajas de costos frente a productores del territorio continental. A eso se suma un crédito fiscal sobre el IVA que, en la práctica, no incentiva la innovación, ya que las empresas generan escaso valor agregado local.

Según el análisis, esta combinación de incentivos promueve la importación de insumos libres de impuestos para su reventa en el continente a precios más elevados, mientras se capturan beneficios fiscales. “Como resultado, el régimen de Tierra del Fuego representa un caso de falla de política persistentes, sustentadas menos por razones económicas que por consideraciones políticas. La actividad que apoya no es autosuficiente”, señaló el organismo.

FN