Los aumentos de los alquileres duplicaron holgadamente la inflación registrada desde diciembre de 2023

Los aumentos en los alquileres en Argentina se consolidan como uno de los principales focos de presión sobre el costo de vida, tras registrar subas que más que duplican a la inflación desde diciembre de 2023. De acuerdo con un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los precios vinculados a la vivienda lideran las subas en el país, en un contexto donde la inflación acumulada alcanzó el 209% en GBA hasta febrero de 2026, pero con fuertes diferencias entre rubros.

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El estudio reveló que el rubro Vivienda, servicios vinculados y otros combustibles fue el de mayor incremento, con una suba cercana al 400%, es decir, 191 puntos porcentuales por encima del nivel general. Dentro de este grupo, los alquileres se destacaron con un aumento acumulado del 423%, posicionándose entre los factores más determinantes del encarecimiento del costo de vida.

La disparidad en la evolución de precios muestra que la inflación promedio no refleja el impacto real en los hogares. Mientras algunos bienes subieron por debajo del índice general, otros —como los alquileres— avanzaron muy por encima, generando un desbalance en los gastos cotidianos.

En este contexto, los servicios públicos también registraron incrementos significativos. El gas natural lideró con una suba del 766%, seguido por la energía eléctrica (370%) y el agua (366%), lo que refuerza la presión sobre el gasto en vivienda.

Impacto en el bolsillo y diferencias entre rubros

Otros sectores también superaron la inflación, aunque en menor medida. Comunicaciones acumuló un alza del 321%, Educación un 279% y Transporte un 255%, todos por encima del nivel general, pero por debajo del impacto registrado en vivienda.

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En contraste, algunos rubros mostraron aumentos más moderados. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 182%, mientras que Equipamiento y mantenimiento del hogar registró un 128% y Prendas de vestir y calzado un 106%, ubicándose entre los incrementos más bajos.

El análisis también evidencia una fuerte heterogeneidad en productos específicos. Entre los mayores aumentos se destacan el polvo para flan (424,7%), el limón (342%) y el café molido (308,2%), mientras que otros productos como el azúcar prácticamente no registraron variaciones desde diciembre de 2023.

En el caso de la carne vacuna, los incrementos también fueron elevados, con la paleta (230,7%), el cuadril (228%) y la nalga (225,7%) entre los cortes con mayores subas acumuladas.

Expensas, costos estructurales y presión sobre la vivienda

A la suba de los alquileres se suma el costo de mantenimiento de los edificios. Según un relevamiento de Octopus Proptech, las expensas promedio en Argentina alcanzaron los $259.718, con una leve baja mensual del 0,24%.

Sin embargo, en términos acumulados, las expensas aumentaron 37,97% durante 2025 y un 2,14% en lo que va de 2026, lo que muestra una desaceleración, aunque con niveles todavía elevados.

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El informe detalló que la mayor parte del gasto en consorcios se concentra en sueldos y cargas sociales ($63.528, 29,66%), seguido por servicios ($43.405), mantenimiento ($40.578) y servicios públicos ($34.030), que en conjunto explican más del 75% del total.

“Todavía se observa una estructura de costos muy concentrada en rubros estructurales como salarios, servicios y mantenimiento, que tienen ajustes periódicos y dependen de variables macroeconómicas”, explicó Nicolás Baccigalupo, CEO de Octopus Proptech.

Detrás de estos números, el impacto se traslada directamente a la vida cotidiana. Con alquileres que cuadruplicaron su valor desde fines de 2023 y servicios que se multiplicaron varias veces, los hogares enfrentan decisiones constantes para ajustar sus gastos, en un escenario donde la desaceleración de la inflación no alcanza a compensar el fuerte incremento acumulado en vivienda.

GZ / lr