En “QR!”, Hernán Letcher advirtió sobre el “buffer de precios”: “Lo que no te cobran ahora, te lo cobran después”

En el programa "QR!", emitido por Canal E, el economista Hernán Letcher analizó el complejo escenario económico actual y cómo impacta en la vida cotidiana, especialmente en el acceso a la vivienda y el costo de alquilar.

En diálogo con el conductor del programa Pablo Caruso, Letcher explicó que, en un contexto de inflación y recesión, los precios tienden a mantenerse altos o incluso a encarecerse indirectamente, lo que termina afectando el bolsillo de los inquilinos.

Uno de los puntos centrales de su análisis fue el concepto de “buffer de precios”, un mecanismo mediante el cual las empresas sostienen valores actuales y compensan pérdidas en el futuro. “No es un congelamiento, es peor: lo que no te cobran ahora, te lo cobran después”, resumió.

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Según detalló, este sistema implica que, aun cuando bajen los costos —como podría suceder con el precio internacional del petróleo—, los consumidores no verán reflejada esa baja de inmediato. “El precio se mantiene artificialmente alto para recuperar lo que no se cobró antes”, explicó.

Para Letcher, esta lógica se replica en distintos sectores de la economía y termina impactando en el costo de vida. En ese marco, advirtió que la caída del consumo es un dato clave: “Se vende menos combustible en todo el país, más de un 20% menos en algunos casos”, señaló, lo que refleja el ajuste en los gastos cotidianos.

El economista vinculó este escenario con una recesión más profunda, que no solo afecta el consumo sino también el empleo, especialmente en sectores estratégicos como el energético. “Se están perdiendo puestos de trabajo y cayendo niveles de producción en varias provincias”, indicó.

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Aunque el eje de la conversación fue el funcionamiento de los precios, el trasfondo —según planteó— es un deterioro general del poder adquisitivo, que impacta directamente en gastos esenciales como el alquiler.

En ese sentido, el especialista advirtió que, en un contexto de ingresos en retroceso y precios rígidos, acceder y sostener una vivienda se vuelve cada vez más complejo para amplios sectores de la población.

LB