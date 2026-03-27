Abril llega con nuevos aumentos: cuánto suben transporte, alquileres y servicios

La llegada de abril de 2026 estará marcada por una nueva serie de aumentos en servicios esenciales en Argentina, que impactarán en el costo de vida de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires, con subas en transporte público, alquileres, prepagas, luz y agua, en el marco de los esquemas de actualización vigentes.

Colectivos: aumentos en CABA y provincia

El transporte público volverá a registrar incrementos importantes tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad, consolidándose como uno de los principales ajustes del mes.

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En territorio bonaerense, el nuevo cuadro tarifario se aplicará desde abril con una fórmula que combina la inflación de febrero (2,9%) más un 2% adicional, lo que eleva el boleto mínimo con SUBE registrada de $832,57 a $873,37.

Con este esquema, los valores con SUBE registrada irán desde $873,37 para los primeros 3 kilómetros hasta $1.197,39 en los tramos más largos, mientras que sin registrar la tarjeta los montos parten de $1.388,66 y superan los $1.900. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), las líneas de colectivos también tendrán aumentos, con un boleto mínimo de $715,26 y tarifas que alcanzan los $917,28 según la distancia del recorrido.

Alquileres: subas según contrato

Los alquileres volverán a aumentar en abril con diferencias marcadas según el tipo de contrato vigente, generando impactos desiguales entre los inquilinos.

Los contratos bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un ajuste del 33,3% anual según el Índice de Contratos de Locación (ICL), mientras que los firmados bajo la Ley 27.737 registrarán un incremento del 47,64% mediante la fórmula Casa Propia. Además, los contratos con actualización semestral tendrán subas del 10,28%, de acuerdo con los datos del Banco Central.

Prepagas: ajustes en cuotas y copagos

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en abril aumentos de hasta el 2,9% en las cuotas mensuales, en línea con la inflación de febrero informada por el INDEC.

Este ajuste también impactará en los copagos, incrementando el costo de acceso a los servicios de salud para los afiliados. Los usuarios podrán consultar detalles de planes, prestadores y coberturas a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Luz: cambios por consumo y subsidios

Las tarifas de electricidad tendrán modificaciones por estacionalidad, con un nuevo umbral de subsidio fijado en hasta 150 kWh, lo que influirá en el costo final de las facturas.

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En Edesur, los usuarios de altos ingresos pagarán un cargo fijo de $1.393,73 y un variable de $115,29 para consumos de hasta 150 kWh, mientras que con mayores consumos el fijo asciende a $2.925,47. En Edenor, el cargo fijo será de $1.414,93 con un valor variable de $115,28 para consumos básicos, con incrementos en los niveles más altos.

Agua: último tramo de aumento

El servicio de agua registrará en abril un incremento del 4% como parte del último tramo del esquema de actualización gradual implementado por AySA desde enero de 2026.

Con esta suba, el costo promedio del servicio ascenderá a $23.648,56, según la fórmula polinómica que contempla la evolución de salarios, precios mayoristas e inflación, aprobada por el ERAS.

Sumados a estos aumentos, las consultoras privadas estiman que la inflación de marzo oscilará el 3% mensual, con subas impulsadas por educación, tarifas, combustibles e indumentaria, mientras que los alimentos muestran una desaceleración respecto de semanas previas.

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Relevamientos de LCG, Eco Go, Econviews y C-P coinciden en que el índice general se mantiene en niveles similares a febrero, aunque con cambios en los rubros que explican la dinámica de precios. En este punto cabe recordar que el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) calculó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,9% tanto en enero como en febrero del 2026, sin lograr una merma desde septiembre del 2025.

GZ