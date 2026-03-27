Vuelven a bajar los alimentos y frenan la inflación, aunque cerraría marzo por arriba del 3%

En la cuarta semana de marzo la inflación promedio en alimentos y bebidas registró una merma del 0,6%, según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Detalló además que, con esta segunda merma consecutiva, en las últimas cuatro semanas la inflación se desaceleró a 0,5% mensual y el acumulado es del 1,8%.

La inflación esperada bajó a 33,5% anual, pero subió la previsión para marzo al 4%

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. a est

Sumado a la baja del 0,2% de la semana pasada, esta caída es la segunda en el mes de marzo y se convirtió en la tercera en lo que va del 2026. La última vez que se repitieron dos semanas de baja consecutiva fue entre la última de agosto y la primera de septiembre del 2025. Por otro lado, la primera mitad de marzo comenzó con dos aumentos por encima del 1%, mientras que cierra la segunda mitad con dos mermas.

Las comidas para llevar lideraron el alza

Entre los rubros que aumentaron se encuentra a la cabeza las "Comidas listas para llevar" con 1,2% de incremento; le siguen “Aceites" con un 1,1%; "Azúcar, miel, dulces y cacao" con un 0,6%; y “Condimentos y otros productos alimenticios” con 0,4%.

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Por otra parte, los rubros que tuvieron bajas fueron "Productos de panificación, cereales y pastas" con 2,1%; "Frutas" con un 1,2%; "Productos lácteos y huevos" con 0,8%; “Carnes” con 0,6%; “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” con 0,5%; y por último “Verduras” con 0,1%.

Según indicaron en el informe de LCG, “la mitad de la caída semanal en los precios de alimentos se explicó por panificados, mientras que la otra mitad respondió a bajas en carnes y lácteos”.

Por otro lado, la consultora resaltó que “un 90% de la inflación mensual se explica por Carnes, Bebidas y Lácteos, con incrementos por encima del promedio de la canasta”.

La inflación general esperada para marzo

Las expectativas de inflación volvieron a mostrar una baja en marzo, aunque con una advertencia en el corto plazo. Según la encuesta del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada para los próximos 12 meses se ubicó en 33,5% a nivel nacional, contra 35,7% en febrero. De todos modos, para el corto plazo, la inflación esperada subió a 4% para marzo promedio, desde el 3,65% del mes anterior.

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Para los próximos 30 días, la inflación esperada en marzo subió a 4% en promedio, desde 3,65% el mes anterior, mientras que la mediana permaneció en 3%. Es decir, aunque el horizonte anual mejoró, en el muy corto plazo los hogares perciben una dinámica de precios todavía elevada.

La baja de las expectativas a 12 meses se verificó en todas las regiones relevadas. La Ciudad de Buenos Aires encabezó el ranking con 36,1%, seguida por el Gran Buenos Aires con 35,7% y el Interior con 32%. Aun con la mejora general, el GBA fue la zona donde se observó la mayor corrección mensual, con una caída de 3,7 puntos porcentuales.

Por su parte, la consultora C-P proyectó que la inflación de marzo podría ubicarse por encima del 3% y alcanzar el 3,3%, impulsada por la dinámica del componente núcleo y por nuevas subas en precios regulados.

El informe señaló que la inflación núcleo se mantendría en torno al 3%, mientras que los precios regulados subirían cerca de 4,7%, con impacto de combustibles, electricidad, transporte, tabaco y educación. En cambio, los precios estacionales ayudarían a moderar el índice, principalmente por el menor aumento de frutas y verduras.

De acuerdo con la consultora, la dinámica de las últimas semanas será determinante para el resultado final. “Con los datos hasta la segunda semana del mes, estimamos que la inflación de marzo alcance un 3,3%, aunque las variaciones de las últimas semanas podrían modificar la estimación hacia arriba”, señalaron desde C-P.

GZ