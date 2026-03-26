"Son historias particulares": Furiase negó crisis de consumo y dijo que desde abril la inflación caerá fuerte

El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Federico Furiase, opinó con respecto a la situación del consumo local e indicó: “No creo que haya mucha gente que esté peor”, y además se refirió a la inflación, señalando que “están todas las condiciones objetivas para que a partir de abril-mayo baje fuertemente”.

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El funcionario participó en una entrevista televisiva con Antonio Laje, en donde habló además sobre el programa macroeconómico, la estabilidad lograda por el Gobierno y los niveles récord en el consumo privado.

Las situaciones particulares y el crecimiento macro

Furiase mencionó que “la gente está muy contaminada por situaciones muy particulares”, luego agregó que hay “mucha gente que le está yendo mucho mejor en muy poco tiempo, sino no hubieras tenido ese 40%” refiriéndose al apoyo recibido en las últimas elecciones.

“Esa gente que entendió que este es el camino, tiene que quedarse tranquila que en el corto plazo va a estar mucho mejor”, mencionó el Secretario, agregando además que “la gente va a tener mayor poder adquisitivo en el bolsillo y acceso al crédito”.

Con respecto a la asistencia social, mencionó que “las AUH y tarjeta alimentar casi se duplicaron en la proporción que tiene que ver con la canasta básica alimentaria”.

El cambio en el modelo

Furiase indicó que con el modelo anterior “los pesos quemaban”, por ese motivo no se podía invertir en el mediano plazo, ya que los argentinos miraban a cada momento cuánto estaba el dólar.

Realizando un contraste con la gestión anterior, señaló que “antes había protección comercial, con lo cual trabajabas con márgenes muy altos. No había incentivo a competir y a bajar costos. Ese costo lo pagaba el consumidor con precios muy altos y escasez de productos”, según marcó el Secretario.

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En respuesta a “¿qué le diría a alguien que dice que no entro nadie hoy en su comercio?”, Furiase eligió relativizar la situación indicando que “son historias particulares que no cuentan la otra cara de la moneda. El PBI creció 10,3%, el consumo privado está en niveles récord, lo que pasa hay un cambio en la composición del consumo”, dijo al elegir rescatar la mirada macro sobre la micro.

En esta misma línea, con respecto al consumo privado, el secretario indicó que está en máximos históricos, debido a que “hubo una recuperación fuerte del crédito”, por lo que los argentinos optan “ahora por electrodomésticos, una casa, viajes y autos”.

Sin embargo, el funcionario destacó que “en los últimos meses se desaceleró el nivel de actividad y la inflación subió”, sumado a que “marzo es un mes en donde la estacionalidad es complicada” pero sin embargo “están todas las condiciones objetivas para que la inflación a partir de abril-mayo baje fuertemente”.

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