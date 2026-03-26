Sube la morosidad y crecen las stablecoins: qué revela el doble movimiento

Mientras aumenta el atraso en el pago de créditos en bancos, fintechs y financieras no bancarias, el uso de dólares digitales sigue ganando terreno. Son dos fenómenos distintos, pero que según algunos analistas de finanzas personales, expondrían una misma tensión: la dificultad del sistema financiero tradicional para seguir siendo, al mismo tiempo, canal de crédito, reserva de valor y plataforma eficiente de pagos.

La morosidad volvió a escalar en la Argentina y el dato empieza a leerse más allá del mundo del crédito. En paralelo, las stablecoins, las criptomonedas atadas al dólar, alcanzan niveles récord de uso en el país. A primera vista, se trata de fenómenos separados. Pero, mirados en conjunto, dibujan una señal más profunda: el sistema financiero tradicional enfrenta crecientes dificultades para cumplir con funciones que antes concentraba casi en exclusividad.

Aumenta la morosidad en los créditos: crece la preocupación por la deuda de las empresas

Por un lado, el deterioro del crédito se volvió más visible. En efecto, la irregularidad en las carteras de crédito no bancario, donde entran fintechs, billeteras virtuales y otras entidades no tradicionales, llegó al 23,9% en enero de 2026. En el segmento bancario, en tanto, el nivel de mora se ubicó en torno al 10,6%, el punto más alto en más de dos décadas, de acuerdo con estimaciones basadas en cifras del Banco Central. A eso se suma un dato todavía más sensible: en los créditos otorgados por cadenas de electrodomésticos, la morosidad promedio habría alcanzado el 41% en 2025, contra el 14% de diciembre de 2024.

El trasfondo de ese salto combina varios factores. Tasas elevadas, ingresos reales que no terminan de recomponerse y menor margen de las familias para sostener cuotas en un contexto de consumo debilitado.

Maximiliano Galli, CEO de Helipagos y Mora, lo resume en términos de impacto concreto: “El aumento de la morosidad ya está generando efectos concretos: más reservas por incobrables, condiciones más duras para acceder al crédito y tasas más altas para refinanciar. De esta manera, el crédito deja de ser una herramienta de expansión y empieza a impactar en la actividad”.

Del otro lado aparece el fenómeno cripto, pero no ya como apuesta especulativa sino como infraestructura cotidiana de resguardo y movimiento de dinero. El mercado global de stablecoins supera los US$ 315.000 millones, mientras que la Argentina se mantiene entre los países con mayor adopción de criptoactivos del mundo y ocupa el segundo lugar en América Latina en volumen transado, con US$ 93.900 millones en el período analizado.

En ese universo, el peso de las stablecoins es creciente. Maria Fernanda Juppet, CEO de la exchange Notbank by Cryptomarket, sostiene que “las stablecoins representan más del 60% del volumen on-chain en mercados emergentes similares” y subrayó la magnitud del fenómeno local: “Es sorprendente lo avanzado y alto que es la penetración que tienen las stablecoins en Argentina en comparación con otros países de la región”.

Paraguay avanza con minería estatal de Bitcoin y busca convertir energía excedente en ingresos públicos

En la mirada de los analistas, ese avance no pasa solamente por la cobertura cambiaria. También hay una cuestión operativa. Cada vez más flujos de ingresos, desde trabajos freelance hasta remesas, buscan canales por fuera de la lógica bancaria tradicional. No se trata solo de elegir en qué moneda ahorrar, sino también en qué red operar. Allí las stablecoins ofrecen atributos que el sistema formal todavía no logra igualar en todos los casos: disponibilidad permanente, liquidación inmediata y una arquitectura global que reduce fricciones para mover dinero.

Ese punto es central para entender el vínculo entre ambos procesos. La suba de la mora expresa el desgaste del crédito tradicional como herramienta de financiamiento. El auge de las stablecoins, en cambio, muestra que una parte de los usuarios ya no espera soluciones dentro de ese mismo sistema y empieza a migrar hacia alternativas digitales para ahorrar, cobrar, pagar o transferir. No es necesariamente una sustitución total, pero sí una señal de desintermediación creciente en los usos cotidianos del dinero.

Juppet lo plantea en esos términos al afirmar que “las stablecoins actúan como termómetro de la salud del sistema financiero: cuando su adopción crece con fuerza en entornos como el argentino, suele indicar que existen necesidades que el banking tradicional no está satisfaciendo plenamente”.

La volatilidad financiera es la que empuja el fenómeno que ya no es global

El fenómeno, además, no es solo argentino. El texto original lo inscribe en una tendencia global, con mayor expansión de stablecoins en contextos de volatilidad financiera e inflación, especialmente en mercados emergentes. También menciona la regulación de estos activos en Estados Unidos como un factor de legitimación para el ecosistema, aunque ese punto requiere chequeo fino antes de publicación.

En la Argentina, donde el dólar sigue funcionando como referencia de valor y donde el crédito al consumo muestra señales de fatiga, ambos movimientos conviven y se retroalimentan. Cuando sube la mora, el sistema financiero se vuelve más restrictivo: endurece condiciones, encarece refinanciaciones y limita acceso. Cuando eso ocurre, alternativas como las stablecoins ganan atractivo, no solo por cobertura frente al peso, sino por agilidad, disponibilidad y previsibilidad operativa.

Detrás del doble movimiento la especialista ve una señal más estructural: el crédito tradicional pierde capacidad de inclusión al mismo tiempo que los dólares digitales ganan espacio como refugio y como vía transaccional. En un país acostumbrado a convivir con múltiples capas monetarias, esa combinación empieza a redefinir cómo circula, se guarda y se financia el dinero.

lr