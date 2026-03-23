Aumenta la morosidad en los créditos: crece la preocupación por la deuda de las empresas

El aumento de la morosidad en créditos bancarios y no bancarios reavivó el debate financiero tras los últimos datos del Banco Central, que muestran un deterioro en la capacidad de pago de familias y señales de alerta en empresas. Un informe de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) advirtió que, aunque los indicadores oficiales aún muestran niveles moderados en el segmento corporativo, los problemas de repago se están extendiendo y podrían reflejarse con más fuerza en los primeros meses de 2026.

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Con datos a diciembre de 2025, el ratio de irregularidad de los préstamos a familias alcanzó el 9,3%, el nivel más alto del segmento. Dentro de ese total, los préstamos personales registraron casi 12% de mora y las tarjetas de crédito cerca de 9%, lo que confirma un deterioro sostenido en la cartera de consumo.

En contraste, la irregularidad en empresas se ubicó en 2,5%, un nivel considerablemente menor, aunque con diferencias entre sectores. El financiamiento al rubro construcción mostró el mayor deterioro, con un ratio de 4,7%, por encima del promedio del crédito comercial.

Sin embargo, desde el sistema financiero advierten que los datos oficiales podrían no reflejar completamente la situación actual. Según el análisis de LCG, distintas entidades bancarias señalaron que durante febrero y marzo comenzaron a observarse mayores dificultades de repago en compañías, lo que abre la posibilidad de que el deterioro aún no se haya trasladado a las estadísticas.

Señales de alerta en la cartera empresarial

El informe planteó dos posibles explicaciones para la diferencia entre los datos oficiales y la percepción del mercado. Por un lado, que los problemas de pago corporativo hayan aparecido de forma abrupta en 2026. Por otro, que el indicador de irregularidad esté parcialmente distorsionado por factores técnicos que tienden a disimular el deterioro.

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Entre esos factores, LCG mencionó el crecimiento de los nuevos préstamos, que se registran inicialmente como normales, y la fuerte participación de grandes empresas en el total del crédito, lo que puede suavizar el promedio general. Sin embargo, incluso entre los mayores 100 deudores, que concentran el 34% de las financiaciones, el ratio de irregularidad llegó a 4,2% en diciembre de 2025, por encima del promedio del segmento.

Para analizar mejor la evolución del riesgo crediticio, el informe observó la llamada matriz de transición, que permite seguir la clasificación de los mismos deudores a lo largo del tiempo. Este indicador muestra cómo cambia la situación crediticia sin que influyan los préstamos nuevos.

Los resultados muestran que, aun con un ratio total de irregularidad bajo, casi el 15% de las asistencias a empresas que ya existían un año antes empeoraron su calificación en 2025, mientras que menos del 1% mejoró. Según LCG, se trata de un deterioro mayor al registrado en episodios de alta morosidad como 2018, 2019 o la crisis de 2009.

Familias más endeudadas y efecto de la recesión

El deterioro también se observa en la cartera de consumo. El informe indicó que un 17% de los deudores particulares empeoró su situación crediticia y que, entre quienes ya tenían préstamos desde diciembre de 2024, cerca del 30% se encuentra en situación irregular.

Más del 80% del deterioro registrado en empresas se explica por créditos que estaban en situación normal y pasaron a categorías de mayor riesgo en solo un año, lo que muestra un empeoramiento rápido en la capacidad de pago.

Para la consultora LCG, la suba de la morosidad no responde principalmente a cambios en la política monetaria, sino al contexto económico. “La misma recesión, junto con el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades en distintos sectores productivos, está generando problemas de repago luego de un fuerte aumento del crédito en meses anteriores”, señala el informe.

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Por último, el mercado financiero sigue de cerca la evolución de los primeros meses de 2026, ya que los datos disponibles sugieren que el incremento de la mora podría acelerarse y trasladarse con mayor claridad a los indicadores oficiales en el corto plazo.

GZ / lr