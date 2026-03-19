Se estima un aumento de la morosidad en el pago de las expensas en alrededor del 30%

Con el fin de analizar cómo la crisis económica impacta de lleno en los consorcios y ya se refleja en un fuerte aumento de la morosidad en el pago de expensas, este medio se comunicó con secretaria general de SEARA, Gabriela Saldivia.

Si bien los relevamientos ubican la mora en torno al 19%, Gabriela Saldivia señaló que la cifra real sería mayor. “Mi opinión para mí es un poquito más del 19, 20%. Yo creo que ya llegamos al 30%”, planteó.

Cómo impacta la morosidad en los otros integrantes del consorcio

Este fenómeno genera un efecto en cadena dentro de los consorcios: “Los gastos del consorcio se tienen que abonar igual, sí o sí, no se pueden dejar de pagar”. Esto obliga a redistribuir los costos entre quienes sí cumplen. En consecuencia, “esos gastos se van a prorratear y van a terminar pagando los que pueden cumplir”, lo que a su vez impulsa nuevas deudas.

Saldivia resaltó que el resultado es un círculo vicioso: “Al aumentar, cada vez hay más personas que dejan de pagar”. En ese contexto, explicó que, frente a la pérdida de ingresos, los hogares reorganizan sus prioridades financieras: “Las expensas creo que es una de las primeras cosas que se dejan de pagar”.

Las familias dejaron de pagar a los bancos

Incluso describió un deterioro más amplio en la capacidad de pago. “La gente dejó de pagar a los bancos y están refinanciando”, sostuvo, aunque advirtió que, “las refinanciaciones de los bancos también los intereses son muy altos”.

El impacto no se limita a lo financiero. La crisis está modificando la calidad de vida en los consorcios. “Se está cambiando la calidad de vida del consorcio”, afirmó la entrevistada.

Entre los recortes más visibles, mencionó la seguridad: “La gente dejó de utilizar la seguridad”. También incluye sistemas alternativos: “Ahora ni siquiera el tótem”.