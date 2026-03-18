Finanzas corporativas: récord de cuentas empresariales y un salto del 52% en montos transferidos

La evolución de las finanzas corporativas en Argentina registró un salto significativo durante el último año. El informe anual Índice Interbanking 2025 reveló que las empresas procesaron 146 millones de transferencias bancarias, lo que significó un total de 2.048 billones de pesos. Según el documento oficial, este volumen representó un crecimiento interanual del 52,5% en los montos operados frente al ciclo anterior.

El estudio analizó el comportamiento de las compañías dentro del sistema financiero y expuso el avance de la digitalización financiera en el sector. A nivel nacional, la cantidad de cuentas empresariales alcanzó un promedio récord de 9,2. Asimismo, el relevamiento detalló que la red registró más de 560 mil CUITs jurídicos activos, un dato que arrojó una proporción equivalente a 12 empresas por cada mil habitantes.

El ecosistema financiero corporativo evidenció una dinámica estable en la incorporación de nuevos actores. Durante 2025, el sistema sumó 42.343 nuevos CUITs jurídicos y contabilizó la baja de 27.814 firmas. Desde la entidad explicaron que este movimiento generó un crecimiento neto de 14.529 compañías, cifra que demostró la continuidad en la formalización de los procesos administrativos.

El desempeño de los sectores productivos

Al desglosar los datos por rubro, el diagnóstico identificó comportamientos sectoriales heterogéneos. El texto precisó que las actividades con mayor aporte al crecimiento neto incluyeron a la Salud humana y servicios sociales con un alza del 73,3%, el Transporte y almacenamiento con un 41,4%, y la Construcción con un 17,2%. En contraste, la publicación advirtió que los Servicios inmobiliarios y la Agricultura mostraron retrocesos del 37% y 14,4%, respectivamente.

En términos de transacciones, la actividad comercial lideró la tabla general. El relevamiento estadístico indicó que el Comercio al por mayor y al por menor acumuló 24,3 millones de operaciones durante los doce meses analizados. Por su parte, la Industria manufacturera concentró el mayor volumen de fondos transferidos, con un total que superó los 407 billones de pesos.

El análisis también destacó el desempeño de rubros específicos en cuanto a montos y tickets promedios. El informe subrayó que el sector de Información y Comunicaciones registró el mayor salto interanual, con un incremento del 88% en los fondos operados. A su vez, el reporte remarcó un dato sobresaliente sobre la Explotación de minas y canteras: "Marcó el ticket promedio más elevado del país, con 67 millones de pesos por operación, un 377% por encima de la media nacional".

Divisas extranjeras y transferencias salariales

El movimiento de divisas extranjeras y el pago de haberes también ganaron terreno en el esquema digital. El índice reportó que las transferencias en dólares crecieron un 80,5% en montos y representaron 33,2 billones de pesos. En paralelo, la categoría Sueldos impulsó el volumen de transacciones con un incremento del 8,3% en la cantidad de operaciones. Sobre este punto, los analistas especificaron que el circuito abarcó más de 23 mil transferencias salariales en moneda extranjera.

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Desde una perspectiva geográfica, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentró el 73,3% del total operado en moneda extranjera, aunque el mayor dinamismo en pesos ocurrió en el interior. El trabajo precisó que la región Centro, conformada por Córdoba, Santa Fe y La Pampa, lideró la expansión territorial con un aumento del 64,4% en los montos transferidos. En paralelo, la zona de Cuyo reportó un alza del 5,2% en la incorporación de nuevas firmas.

Los analistas de la plataforma evaluaron el escenario corporativo a partir de estos resultados estadísticos para explicar el volumen de crecimiento de la bancarización. Los autores del informe apuntaron a los motivos estructurales de esta expansión: "El Índice Interbanking evidencia un proceso sostenido de bancarización empresarial en la Argentina, acompañado por una mayor complejidad en la gestión financiera de las organizaciones y un uso creciente de herramientas digitales".