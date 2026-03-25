Durante el feriado en conmemoración por el Día de la Memoria, el presidente Javier Milei optó por permanecer en Olivos y dedicó parte de su tiempo a responder críticas y comentarios en redes sociales. Entre sus respuestas, el mandatario argentino reconoció que hubo "contratiempos" en el objetivo de disminuir la inflación.

"Han habido contratiempos pero eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad", sostuvo el libertario a través de X en respuesta a un usuario que le consultó si se esperaba inflación 0% para agosto y una proyección anual de entre 15% y 17% para 2026.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si bien durante las últimas semanas el mandatario había reiterado el objetivo de que la inflación fuera del 0% en agosto, o al menos que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) "comience con cero", durante las últimas horas reconoció "contratiempos" que dificultarían alcanzar una de las metas centrales de la administración libertaria.

Los "contratiempos" que ponen en duda el objetivo

Las declaraciones de Milei implican la posibilidad de que no se cumpla uno de los objetivos que figuran en el Presupuesto, que indicaba que el año 2026 cerraría con una inflación de 18,1%, aunque aclaró que para 2027 se espera un número "más bajo" que el actual. De todas formas, se descartaría que el IPC comience con cero en agosto o septiembre de este año cono se había mencionado previamente.

La publicación del mandatario derivó en diversas reacciones, las cuales se dividieron entre los que valoraron la sinceridad y el esfuerzo del Gobierno y aquellos que le recordaron el impacto de la suba de precios en la vida cotidiana. En este sentido, el funcionario recordó que la tendencia es favorable a pesar de que el problema no esté resuelto.

La inflación de marzo ronda el 3% y los aumentos en regulados vuelven a presionar el índice del INDEC

Parte del debate se inició luego de que el presidente libertario utilizó un gráfico en el que comparó la evolución de la inflación interanual durante su gestión con la de los últimos gobiernos y, según indicó, "salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida".

"Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado, pero está claro que vamos por el buen camino", aclaró el mandatario, quien recordó que entre enero y febrero de 2026 la inflación acumuló un 5,9%, haciendo referencia a la reducción de la suba de precios.

En sus mensajes, el jefe de Estado reconoció que "todavía hay mucho para ajustar" y confirmó que el Gobierno continuará con la política de recorte de gastos estatales. "Nunca dije que la tarea haya terminado. Dije que somos los únicos que la estamos bajando desde el nivel heredado", insistió.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei cayó por cuarto mes consecutivo, según la Universidad Di Tella

"Los indicadores, de a poco, están mejorando", insistió Milei en el plano económico y advirtió que "no es fácil arreglar 100 años de decadencia". En este sentido, sostuvo que en materia económica "no lo podría haber hecho mejor" y que, según sus cálculos el consumo "está en máximos históricos".

El mandatario también rechazó la intervención estatal en la microeconomía y, respaldando su postura de mantener al Estado alejado de la intervención en la economía, cuestionó: "¿Sabías que pretender meter al Estado en la 'micro' es pedir corrupción y desigualdad ante la ley?".

Si bien el presidente se mostró activo en redes sociales durante este 24 de marzo, mientras se desarrollaban diferentes actos y movilizaciones por el 50⁰ aniversario del último golpe cívico-militar en Argentina, en sus mensajes solo hizo una referencia al Día de la Memoria en la cual ponderó al expresidente Raúl Alfonsín, ubicándolo por sobre Néstor Kirchner.

AS.

LT