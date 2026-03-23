La inflación de marzo ronda el 3% y los aumentos en regulados vuelven a presionar el índice del INDEC

Las consultoras privadas estiman que la inflación de marzo oscilará el 3% mensual, con subas impulsadas por educación, tarifas, combustibles e indumentaria, mientras que los alimentos muestran una desaceleración respecto de semanas previas.

Los relevamientos de LCG, Eco Go, Econviews y C-P coinciden en que el índice general se mantiene en niveles similares a febrero, aunque con cambios en los rubros que explican la dinámica de precios. En este punto cabe recordar que el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) calculó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,9% tanto en enero como en febrero del 2026, sin lograr una merma desde septiembre del 2025.

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Según Eco Go, durante la tercera semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar subieron 0,5%, lo que deja una proyección mensual de 2,1% para ese segmento. Al sumar los consumos fuera del hogar, el rubro alimentos se ubica en torno al 1,9% en marzo, mostrando menor presión que en meses anteriores.

Con el relevamiento de todas las categorías, la consultora de Marina Dal Poggetto proyectó que la inflación general se ubique cerca del 3,0% mensual, aunque aclara que el dato es preliminar y puede modificarse. El informe señala que el foco dejó de estar en alimentos y pasó a los aumentos estacionales y regulados.

“El impulso del índice general se explica fundamentalmente por la estacionalidad de Educación (12%) e Indumentaria (5%), sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles”, indicó Eco Go en su último informe.

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Alimentos con menor presión, pero subas en regulados

El relevamiento de Econviews detectó aumentos moderados en la tercera semana de marzo, con una suba de 0,8% en la canasta de alimentos y bebidas en supermercados, donde se destacaron incrementos en lácteos y bajas en verdulería. Según el informe, en las últimas cuatro semanas los precios acumulan una variación de 3,5%, en línea con los niveles observados en febrero, aunque con mayor volatilidad entre categorías.

En la misma línea, la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) señaló que en la tercera semana del mes los alimentos y bebidas registraron una caída de 0,2% respecto del período anterior, lo que cortó una racha de dos semanas consecutivas con subas superiores al 1%.

“La inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas desaceleró 0,6 puntos, a 3,1%, mientras que en el mes la suba acumulada es de 2,4%”, indicaron desde LCG.

Fuente: LCG

Consultoras prevén inflación algo mayor hacia fin de mes

La consultora C-P proyectó que la inflación de marzo podría ubicarse por encima del 3% y alcanzar el 3,3%, impulsada por la dinámica del componente núcleo y por nuevas subas en precios regulados.

El informe señaló que el núcleo se mantendría en torno al 3%, mientras que los regulados subirían cerca de 4,7%, con impacto de combustibles, electricidad, transporte, tabaco y educación. En cambio, los precios estacionales ayudarían a moderar el índice, principalmente por el menor aumento de frutas y verduras.

De acuerdo con la consultora, la dinámica de las últimas semanas será determinante para el resultado final. “Con los datos hasta la segunda semana del mes, estimamos que la inflación de marzo alcance un 3,3%, aunque las variaciones de las últimas semanas podrían modificar la estimación hacia arriba”, señaló C-P.

En este contexto, las proyecciones privadas coinciden en que la inflación se mantiene en torno al 3% mensual, con menor presión en alimentos, pero con aumentos en regulados y estacionales que impiden una desaceleración más marcada del índice general.

GZ