El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, conversó con Canal E y analizó el presente económico de Argentina y dejó definiciones clave sobre el superávit fiscal, la inflación, el dólar y las perspectivas de recuperación.

Ramiro Tosi destacó que el Gobierno mantiene el equilibrio fiscal, aunque con crecientes dificultades: "El Gobierno sigue comprometido a mantener el equilibrio fiscal, pero en un contexto más complejo". En esa línea, explicó que, "en el primer bimestre del año tuvieron una caída del 9% respecto a la inflación" en los ingresos, lo que complica la sostenibilidad del esquema.

El agravamiento de la situación económica y su impacto en el ajuste fiscal

Para compensar esta situación, señaló que el ajuste se profundizó en áreas sensibles: "Eso hace más difícil, digamos, mantener el ancla fiscal y obliga del otro lado a aumentar los recortes en el gasto". Entre las medidas, mencionó: "Achicar subsidios a la energía y al transporte, continuar con el ajuste de la obra pública y algunos otros gastos discrecionales".

Sin embargo, Tosi advirtió sobre los límites del ajuste: "Todo lo que es el grueso del gasto, que son jubilaciones, pensiones, planes sociales, eso en general evoluciona con la inflación". Esto restringe el margen de acción.

El rol de la inflación mayorista sobre la minorista

Respecto a la inflación, desestimó interpretaciones optimistas sobre los precios mayoristas: "Claramente que baje la inflación mayorista no necesariamente va a ser que la minorista baje". Incluso recordó antecedentes recientes: "En octubre, el índice también había desacelerado fuerte y, sin embargo, la inflación fue subiendo mes a mes".

Sobre las causas de la desaceleración, el entrevistado explicó que, "en febrero, el tipo de cambio bajó en promedio casi un 3%". Sobre la misma línea, resaltó que impactó directamente en los precios: "Esa baja del dólar actuó como una suerte de contención para la suba de los precios nacionales".

De cara a los próximos meses, anticipó un escenario sin cambios bruscos: "La inflación minorista no va a caer del 2,9 al 2 o al 1,5". Y remarcó que, "la baja de la inflación minorista va a ser muy lenta y muy gradual".