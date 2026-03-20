El gasto en la canasta de servicios públicos para un hogar promedio sin subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó los $213.557 en marzo del 2026, lo que representa un incremento del 11,4% respecto a febrero y una suba del 46% al momento de compararlo con marzo del 2025.

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El dato surge de un informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, que depende de la UBA y el CONICET, y refleja el impacto del aumento de tarifas en electricidad, gas, agua y transporte público.

En los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 65% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 35% restante. Sin embargo, esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios.

Además, la canasta de servicios públicos del AMBA de marzo representa el 12,3% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.741.460) o bien, con un salario alcanza para comprar 8,1 canastas de servicios públicos (vs 9,3 en marzo de 2025). A su vez, el peso del gasto en transporte explica el 47% de la canasta y se presenta como el gasto de mayor consideración sobre los ingresos del hogar

Variación porcentual interanual de la canasta

En la comparación entre diciembre de 2023 y marzo del 2026, la canasta de servicios públicos se incrementó un 591%, frente a un aumento del 203% en el nivel general de precios. Con respecto de marzo 2025, el costo de la canasta total se incrementó 14 puntos por encima del IPC del mismo periodo. En este sentido, la canasta aumentó 46% a la vez que para la inflación del mismo lapso se estima un incremento del 32%.

Entre las variaciones por servicio se destacan:

- Transporte: aumento del 14,8% intermensual y suba del 70% interanual. Mientras el boleto de las líneas de la Ciudad tiene un aumento pactado de IPC+2% (esto arrojó un 4,5% en enero) las líneas interjurisdiccionales a cargo de Nación, luego de tener un aumento del 9,7% en noviembre de 2025, se incrementaron 31,4% respecto de su último valor.

- Agua: tuvo un incremento del 12,6% intermensual y aumentó 18% interanual. Se incrementa el cuadro tarifario a la vez que el consumo se ajusta por cantidad de días del mes (marzo tiene 31 días). A su vez, a partir del primer mes de 2026 se estableció un sendero de incrementos hasta abril con topes mensuales del 4%.

- Energía eléctrica: subió 3,2% intermensual y creció 33% interanual. En marzo, la estacionalidad del consumo es prácticamente la misma que en febrero. Por esto, el efecto nulo en cantidades se conjuga con el incremento en los cuadros tarifarios de marzo: 2,5% en el cargo fijo mientras el cargo variable se incrementó 2,9% para usuarios sin subsidio.

- Gas natural: aumentó 14,8% intermensual y dio un salto de 70% interanual. En marzo subió 2,9% el cargo fijo y se redujo 1,2% el cargo variable en promedio. A su vez, se incrementan levemente las cantidades consumidas por estacionalidad debido a que se dejan atrás lo los bajos consumo enero y febrero (mínimos del año).

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Con respecto de marzo 2025, el costo de la canasta total se incrementó 14 puntos porcentuales por encima del índice general de precios del periodo. En este sentido, la canasta aumentó 46% a la vez que para el IPC se estima un incremento del 32%, según se detalló en el informe.

En la desagregación por servicio se observa que el incremento interanual más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 70% respecto a marzo de 2025, es decir, por encima del IPC estimado. Por otra parte, el gasto en agua, energía eléctrica y gas natural aumentaron 18%, 33% y 37% respectivamente en términos interanuales.

En particular, se observa cierta moderación en los incrementos interanuales para el agua que creció por debajo del IPC mientras que, para la energía eléctrica, el gas natural y el transporte se presentan incrementos más significativos y por encima de la inflación.

Subsidios y cobertura tarifaria

En marzo del 2026, los hogares del AMBA cubrieron en promedio el 65% del costo real de los servicios públicos, mientras que el Estado aportó el otro 35%. Esta relación varía según tipo de hogar y servicio.

La cobertura tarifaria de los costos de la canasta de servicios se presenta creciente desde junio de 2025 a la vez que se observa un salto significativo, de 13 puntos porcentuales a partir de la implementación del nuevo esquema de subsidios (SEF) que pasa de un nivel de cobertura del 52% al 65% entre enero y febrero de 2026. En marzo se mantiene el nivel de cobertura en el 65%

Los principales subsidios económicos a los sectores Energía y Transporte presentan un aumento nominal del 55% anual acumulado a marzo y por lo tanto su variación real muestra un incremento del 19% interanual- corte al 18 de marzo -.

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Energía: aumento del 88%

Transporte: reducción del 42%

Agua: caída del 100% (eliminación total de subsidios)

Por último, Durante el año 2026 los subsidios nominales sumaron $1,2 billones mientras que en moneda constante de marzo suman $1,3 billones. Por otra parte, se observa una reducción del 32% en los subsidios reales al agua, energía y transporte acumulados en doce meses corridos. Bajo esta medición, los subsidios son 61% menores a los observados en diciembre de 2023 y 74% inferiores

GZ / lr