Quiénes son los senadores que rechazaron el aumento de dietas y anunciaron que no lo cobrarán

La confirmación del aumento de las dietas en el Senado, que llevará los ingresos a más de $11 millones brutos, desató una reacción en cadena dentro de la Cámara alta. Senadores de distintos bloques comenzaron a anunciar que no aceptarán la suba o que destinarán ese dinero a donaciones, en medio de la polémica pública por los salarios legislativos.

El incremento surge del acuerdo paritario firmado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, que estableció una suba acumulada cercana al 12% entre diciembre y mayo. Debido al sistema vigente desde 2024, que vincula las dietas de los senadores con el valor módulo de los empleados legislativos, cada actualización salarial impacta automáticamente en los ingresos de los legisladores.

Los bloques que anunciaron que rechazarán el aumento

El primer posicionamiento político llegó desde el bloque de La Libertad Avanza. La bancada que preside Patricia Bullrich anunció que sus integrantes no cobrarán el incremento.

“El pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios. Por eso consideramos que nuestro salario no debe ser aumentado”, señalaron en un comunicado difundido por el espacio.

La decisión fue seguida por el bloque de la Unión Cívica Radical, que también anunció que sus senadores rechazarán la suba. En un comunicado difundido por la bancada que conduce Eduardo Vischi, los radicales afirmaron que los aumentos acordados para los empleados legislativos “son necesarios”, pero que “no deberían implicar mejoras para los legisladores”.

La senadora radical Carolina Losada amplió esa postura en declaraciones a LN+. “Desde el bloque de la UCR rechazamos este aumento porque nos parece injusto. Es un momento difícil para la gente y para las empresas”, sostuvo.

Carolina Losada

En la misma entrevista, Losada buscó relativizar las cifras difundidas sobre los ingresos legislativos. “Nosotros nunca cobramos eso. Ni 10 ni 11 millones: jamás existieron esas cifras. Cobramos mucho menos. Yo cobro alrededor de ocho millones y además pagamos Ganancias”, explicó.

Los senadores que anunciaron que renunciarán al aumento

Más allá de las decisiones de los bloques, varios legisladores comenzaron a comunicar posiciones individuales.

Los senadores por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, anunciaron que renunciarán al incremento. En un mensaje conjunto señalaron que la decisión responde al contexto económico actual.

“Entendemos que el contexto económico que atraviesa el país exige gestos claros de austeridad y compromiso por parte de quienes tenemos responsabilidades públicas”, afirmaron.

A ellos se sumaron los tres senadores de Santiago del Estero: Gerardo Zamora, José Neder y Elia Moreno. Zamora informó en su cuenta de X que enviaron una carta a la presidencia del Senado para comunicar su decisión.

Gerardo Zamora

“Ante las versiones sobre un aumento que llevaría los haberes a más de 11 millones de pesos, los tres senadores santiagueños presentamos una nota formal renunciando al mismo”, escribió el exgobernador.

El debate sobre si se puede rechazar la dieta

Sin embargo, en el propio Senado señalan que el mecanismo administrativo no permite renunciar directamente a la dieta.Es que la dieta está fijada por ley en base a módulos y no puede ser modificada individualmente. En la práctica, los legisladores que decidan no quedarse con el aumento deberán cobrar el salario completo y luego donarlo.

En esa línea, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, también aclaró que la definición de los salarios corresponde a los propios legisladores.

“Como Vicepresidente no soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos”, escribió en su cuenta de X. Allí también sugirió que quienes no quieran percibir el aumento destinen el dinero a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Victoria Villarruel

En medio de la polémica, algunos legisladores también salieron a explicar el mecanismo que genera la suba. Por ejemplo, el senador libertario por Neuquén, Pablo Cervi, señaló en una entrevista con LU5 Neuquén que el incremento no responde a una decisión reciente del Senado sino a un sistema aprobado el año pasado.

“El aumento de las dietas no es algo que haya decidido ahora el Senado. Está atado a un sistema automático que se actualiza con los salarios del personal legislativo”, explicó.

Según el legislador, la discusión política debería centrarse en si ese mecanismo de actualización automática debe mantenerse o modificarse.

Hasta el momento, los senadores del bloque peronista no salieron a marcar una posición respecto de los aumentos, aunque el jefe del bloque, José Mayans, ya ha manifestado en distintas ocasiones una línea similar a la de Carolina Losada, que "es mentira" que cobran la cifra en bruto relevada públicamente.

