La visita del diputado Miguel Ángel Pichetto al departamento donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria generó repercusiones por la posibilidad de una reconstrucción de un frente opositor peronista. Consultada al respecto en televisión, la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich reaccionó con una respuesta inesperada e irónica que se viralizó.

Durante una entrevista en TN, la senadora fue consultada sobre la reunión y si estaba al tanto del acercamiento entre el legislador de Encuentro Federal y la ex mandataria. “¿Está de novio con Cristina?”, lanzó Bullrich al aire, interpretando de forma literal la forma en que le habían formulado la pregunta.

Ante la aclaración del periodista, la exministra de Seguridad se justificó: “Me dijiste ‘volvió con Cristina’, me lo dijiste así y qué se yo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Después del momento distendido, Bullrich adoptó un tono más serio y dio su interpretación política sobre el acercamiento. Recordó que durante un tiempo mantuvo diálogo con Pichetto, con quien compartió espacio en Juntos por el Cambio, cuando el rionegrino fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019.

A partir de allí, Patricia Bullrich lo comparó con la situación de alguien que logra independizarse pero termina regresando a la casa familiar. Según su mirada, el regreso al universo kirchnerista implicaría una suerte de retroceso político.

Pichetto, furioso con Sturzenegger: "Atrasa 200 años y con esta apertura estúpida van a destruir a la industria"

“Quizá siempre estuvo ahí, en algún momento se sintió con el kirchnerismo pero después finalmente se sintió más incómodo con nosotros, con los que somos más liberales, republicanos, y vuelve a la casita de los viejos, es como una frustración volver", evaluó.

“Es una involución, así lo veo”, aseguró Bullrich, aunque al mismo tiempo definió al historico legislador peronista como “una persona respetable y formada”.

El encuentro entre Pichetto y Cristina Kirchner se produjo el martes 24 de febrero por la tarde, cuando el diputado llegó hasta el departamento del barrio porteño de Constitución donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario. La reunión tuvo como eje la necesidad de avanzar hacia la unidad del peronismo en un contexto de fragmentación y reacomodamientos internos.

Antes de esa reunión cara a cara, ambos habían retomado el contacto en diciembre a través de una conversación telefónica. Dado que en 2017, cuando era jefe del bloque de senadores del PJ, Pichetto decidió romper la bancada que integraba Cristina y formar un interbloque propio, marcando una ruptura explícita con el kirchnerismo.

Milei habló de su retiro de la política y aclaró que a él no se lo van a "llevar puesto como a Macri"

En ese momento sostuvo que no compartía la estrategia política de la ex presidenta y tomó distancia pública de su liderazgo. El vínculo se tensó aún más durante debates parlamentarios posteriores, con cruces en el Senado y reproches que expusieron la fractura interna del peronismo.

Según trascendió, los ex compañeros de bloque peronista en el Senado se reencontraron y mantuvieron una charla en la que dejaron atrás viejas diferencias, en un gesto que algunos interpretaron como una "reconciliación política". “El peronismo tiene que perdonarse”, afirmó, planteando que el espacio debe dejar atrás los errores y reconstruir una propuesta amplia con eje en la producción, el trabajo y una agenda nacional.

Según trascendió, la conversación giró en torno a la necesidad de reorganizar al movimiento frente al escenario político actual.

RM/ff