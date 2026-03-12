Bartolomé Abdala: “No vamos a aceptar el aumento a senadores, o lo donaremos”

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, aseguró que los legisladores libertarios no convalidarán el aumento de las dietas que "corresponde por reglamento". “Los senadores de La Libertad Avanza hemos manifestado que no aceptaremos el aumento, que lo donaremos, que lo dejaremos en las arcas del Senado”, sostuvo el legislador por San Luis en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Evitó, en cambio, opinar sobre la relación entre el presidente y la vicepresidenta al sostener que su rol institucional le impide “dar opiniones en público respecto a ese tema”.

Bartolomé Abdala es contador público y político que integra el bloque de La Libertad Avanza. Se desempeña como senador nacional por la provincia de San Luis. Fue elegido presidente provisional del Senado en 2023 y reelegido recientemente el pasado febrero. Fue uno de los fundadores del partido PRO en San Luis y diputado provincial por ese espacio. Además, en la administración pública fue ministro de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de San Luis.

¿Qué pasó en sus oficinas? Estuvimos informados de que tuvo una especie de atentado.

Ya he vivido reiterados escraches en la oficina, y no me gusta judicializar la política, menos en estos casos, pero tuve que acudir a la Justicia Federal, donde voy a hacer la presentación, en función de que estos reiterados ataques a una oficina de trabajo particular, donde hay trabajadores, colaboradores, etcétera, me parece una falta de respeto y, sobre todo, una falta de espíritu democrático. Porque podemos pensar distinto, pero el pensar distinto no nos da derecho a ejercer la violencia, el agravio, la agresión, y mucho menos romper lo que es ajeno. Así que, trataré de acudir a la Justicia y, en virtud de eso, seguir con las convicciones de siempre.

¿A quién lo atribuye?

Entiendo que mínimamente hubo una zona liberada, porque mis oficinas están en la zona céntrica, en la peatonal, donde permanentemente hay policías de la provincia que caminan, que patrullan. De hecho, en mi oficina hay como un resguardo, porque tiene otras entradas, otras puertas que van a otros departamentos y locales comerciales, y claramente muchas veces la policía se resguarda allí. Y yo nunca he puesto reja pensando en ellos, en esa situación. Me van a obligar a poner reja. La verdad que creo que hubo una zona liberada, y después estos manifestantes del odio, que realmente de democrático no tienen nada.

¿Esto tiene que ver con el oficialismo de la provincia de San Luis?

El oficialismo de la provincia de San Luis ya estaba advertido de que cada vez que hay marchas sufro escraches en la oficina del centro, motivo por el cual deberían haberme cuidado. En razón de que en estos días, por encontrarse Javier afuera, estoy ocupando nada más y nada menos que el lugar honorífico de vicepresidente de la Nación Argentina. Entonces, en San Luis claramente soy una persona muy conocida. Te iba a decir respetada: indudablemente no fui respetada por esa gente, pero sí por la mayoría de los sanluiseños soy respetado.

En este momento, asumiendo la vicepresidencia mientras el presidente está afuera y la vicepresidenta asumiendo la presidencia, me gustaría su reflexión, dado que usted es una persona cuya oratoria siempre transmite un mensaje de concordia y de conciliación, sobre el tono del presidente en la apertura de las sesiones ordinarias, un tanto agresivo hacia la oposición y despectivo, casualmente, hacia la vicepresidenta.

En lo personal esta semana tuvimos en el Senado de la Nación reunión de Labor, que felizmente se llevó con bastante satisfacción. Estaban todos los bloques, los radicales, partidos provinciales, y pudimos conformar el armado de las comisiones, donde todos los espacios políticos ofrecieron sus senadores para integrar las comisiones y poner en marcha, a partir de marzo, el motor que es el Senado de la Nación.

Desde ese punto de vista, la tranquilidad es que eso se logró. Ayer estuve en Expoagro, que es el motor del campo para beneficio de la Argentina. Y respecto a lo que se vivió el primero de marzo, claramente mi mirada es que hubo una irrespetuosidad manifiesta por parte de diputados de Unión por la Patria, que bravuconearon todo el tiempo al presidente, quien fue interrumpido permanentemente.

No sé si en la televisión se lo va a ver, pero allí en el recinto había diputadas y diputados que le faltaron el respeto a la investidura presidencial, que en mi modo de ver siempre tiene que ser respetada. Y asumiendo que en el caso del primero de marzo haya sido una respuesta, una reacción del presidente a agresiones que primero recibió, independientemente de que siempre queda aquello de que uno puede no responder de la misma manera, pero bueno, asumiendo que fue una reacción…

Cuando usted lo ve al presidente nuevamente en el foro del Argentina Week, en Nueva York, volver a cargar contra el empresario más importante de la Argentina, Pablo Rocca, ¿no le resulta que el contraste con su oralidad es un poco chocante esa agresividad por parte del presidente?

Lo que ha sucedido en Argentina con los valores de algunos productos que siempre son más caros, indudablemente eso ha puesto al presidente en una posición de defensor de los pesos de los ciudadanos argentinos. Y los formadores de precios en esta Argentina durante mucho tiempo han tenido ventajas comparativas y competitivas, y muchas veces ayudados por distintas decisiones del gobierno nacional y de otros gobiernos que han ido encareciendo mucho el costo argentino.

Bueno, desde ese punto de vista, desde esa mirada macroeconómica, es la posición que tuvo el presidente tanto el primero de marzo como también ahora en el Argentina Week, que fue acompañado por muchos gobernadores. Y tengo que decir, como sanluiseño, que me da pena que el gobernador de la provincia de San Luis no se sume como se tiene que sumar a las ideas de la libertad e ir a buscar inversiones para San Luis.

Vamos a analizar que cada uno de estos casos en que el presidente actuó en reacción a ofensas recibidas primero, o a situaciones negativas para el país, como podría ser la provisión de los caños al 40% más caros, si así fuera. Pero en el caso de la vicepresidenta, quien acaba de decir que iba a donar el aumento del salario que están recibiendo los senadores… No se percibió que la vicepresidenta lo hubiera atacado ni agredido de ninguna manera, como además usted ocupa en el Senado el lugar inmediato posterior a ella, me gustaría una reflexión respecto de cómo es el grado de relación entre el presidente y la vicepresidenta y qué le parece institucionalmente.

Respecto a los aumentos de los senadores que corresponden por el reglamento, los senadores de La Libertad Avanza hemos manifestado que no aceptaremos el aumento, que lo donaremos, que lo dejaremos en las arcas del Senado. Cada senador tendrá luego una reunión bueno, pero nosotros no aceptaremos ese aumento.

En segundo lugar, respecto a la relación entre el presidente y la vicepresidenta, lo he dicho muchas veces: yo tengo un rol institucional muy valioso e importante como para dar opiniones en público respecto a ese tema. Así que te pido todas las disculpas del caso y me voy a abstener de hacer alguna opinión en público sobre la relación entre dos personas que ocupan los más altos cargos institucionales de la Argentina.

Un caballero. Déjeme aprovecharlo y hacer un recorrido político del mapa político argentino. Usted fue además fundador del PRO en San Luis. ¿Cómo imagina el mapa político de 2027? ¿Se imagina a la oposición buscando algún tipo de acuerdo entre ella para generar una alternativa hacia el 2027? Entiendo que su intención es ser candidato a gobernador de su provincia. ¿Cómo lo imagina? ¿Cómo imagina ese clima político hacia 2027? ¿Cómo imagina el PRO? ¿Si va a terminar siendo aliado o no del gobierno? ¿Y cómo imagina el futuro de La Libertad Avanza?

Desde lo personal decirte que soy hijo de San Luis. Soy una persona que voy a dar todo siempre por San Luis, donde el espacio político y la ciudadanía me acompañen. Yo siempre voy a estar dispuesto para colaborar por mi provincia. Y en cuanto a La Libertad Avanza, está a las claras que es el nuevo espacio político que ha congregado la voluntad y la decisión de estar en todas las provincias, en todas las jurisdicciones.

Esto lo pone a la vanguardia de un partido político nuevo, con un espíritu e impronta que felizmente la ciudadanía ha entendido. Y hay algo dentro de La Libertad Avanza que, cuando vos escuchás a la gente, la palabra esperanza claramente está volcada en La Libertad Avanza. Entonces tenemos muchísima responsabilidad de participar en todas las provincias como espacio político, para poder gobernar cada una de las provincias y también, por supuesto, trabajar para la reelección presidencial en el 2027.

La verdad se me hace difícil, porque en la dinámica que tiene la Argentina, hablar de la futurología de lo que puede resultar con tal o cual espacio… Yo soy amigo, como exdirigente del fútbol, estuve mucho tiempo ocupando lugares en los escaños más altos de la provincia y también en la AFA, y realmente se me hace difícil pensar qué va a pasar.

Me ato a esa frase que digo yo: hay que esperar el minuto 90. Vos fijate, como hincha del Rojo, el otro día tuvimos un épico empate en el minuto 99. Entonces, ¿qué va a pasar con el PRO, con la UCR, con los acuerdos provinciales? Me parece que eso son decisiones de cada espacio político, y yo personalmente no voy a hacer futurología un año antes.

Hablando de la AFA y con su experiencia allí: ¿es imaginable una decisión judicial, por ejemplo en Estados Unidos, que coloque la posibilidad de que se intervenga la AFA antes del Mundial? ¿Lo imagina como una de las hipótesis probables?

Lo que se está observando del movimiento de fondo de la AFA es digno de ser analizado. En cuanto a la participación de los Estados Unidos, no conozco en detalle la denuncia. Sí la he leído en medios periodísticos, pero para opinar tendría que tener mucha más información. Pero por los montos que se hablan, superiores al FIFA Gate, creo que Estados Unidos no la va a archivar.

Hay toda una polémica acerca del viaje de la esposa del jefe de Gabinete de Estados Unidos en el avión presidencial. Yo tengo una conjetura, pero es prólogo de la pregunta. Que este mismo hecho, en otro momento, no hubiera tenido la relevancia que hoy tiene, y que puede ser un síntoma de que en realidad el humor político hacia el gobierno pueda estar cambiando. Me gustaría su reflexión sobre los dos puntos: la causa por la cual puede tomar más importancia este hecho y la importancia que usted le asigna al hecho en sí mismo.

Todo hecho político, al nivel donde nosotros estamos, es importante, eso sin ninguna duda. Creo que cualquiera de nosotros que ocupamos altos cargos, cada cosa que hacemos es importante. Pero respecto de ese hecho puntual, claramente Adorni es quien tiene que dar todas las explicaciones. Incluso él, como ex vocero presidencial, tiene toda la capacidad para hacerlo. Así que te pido, en lo posible, que lo responda él a esa pregunta.

