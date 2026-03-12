Como votaron históricamente Diputados y Senadores nacionales

Hace dos o tres semanas, en la ciudad de Córdoba, el investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, el Dr. Rodrigo Quiroga, desarrolló una aplicación web (https://comovoto.dev.ar) para sistematizar los votos históricos y actuales de diputados y senadores nacionales. Utilizando algunas herramientas de Inteligencia Artificial y tomando como insumo las votaciones que se encuentran digitalizadas en las páginas oficiales de las cámaras del Congreso Nacional, desde 1993 en el caso de diputados nacionales y desde 2005 en el caso de senadores nacionales.

Utilizar la IA en modo agente posibilitó que algo que hubiera demorado tres meses años atrás, hoy pudiera resolverse mucho más rápido. Si bien no es su área principal —se dedica al desarrollo de sistemas computacionales para el diseño de fármacos—, tomó este tema como un hobby ante la situación actual de la ciencia y las últimas votaciones en el Congreso, como la del financiamiento universitario o el científico.

Quiroga buscó desarrollar una herramienta que permitiera generar imágenes con los datos, es decir, un entorno gráfico amigable para postear las votaciones de cada representante en su paso por las cámaras. Hay que mencionar que algunos dirigentes acumulan varios mandatos entre diputados y senadores, y esta herramienta, a través de sus filtros, analiza los votos y las asistencias en las votaciones, no solo de los actuales representantes, sino de todas y todos los legisladores que pasaron desde 1993 por Diputados y desde 2005 por el Senado.

También muestra en distintos gráficos el recorrido histórico por afinidad, tomando siempre dos grandes bloques: por un lado el Partido Justicialista, y en su oposición la Unión Cívica Radical primero, luego Cambiemos o Juntos por el Cambio, y en el último período La Libertad Avanza y el PRO. Esto, si bien es un agrupamiento arbitrario para muchos partidos que no se ubican en ninguna de estas opciones, sirve como una forma de ordenar cuáles fueron los votos de manera más visual.

También permite la trazabilidad con un vínculo directo hacia las actas digitalizadas de cada una de las votaciones. Se puede buscar por legislador, por año, por ley, por coalición, por cámara y por provincia. También, en otra de las opciones, se observan las leyes votadas por cada representante con casilleros que indican, el primero, la votación en general y luego cada una de las votaciones en particular, ya sea en artículos, capítulos o títulos.

La inteligencia artificial en el sector público

Le pregunté a Quiroga qué repercusiones tuvo y contestó que en el público interesado en estos temas —periodistas, investigadores o activistas políticos— tuvo un gran resultado positivo, agradeciendo la creación de la web. Solo un diputado (con mandato cumplido) que no se encontraba registrado reclamó su ausencia, lo cual fue subsanado, ya que su apellido, al ser el mismo que el de otros legisladores, había colapsado la información. Otra de las dificultades que aparecieron tuvo que ver con el registro de dirigentes que han pasado por ambas cámaras, pero que fueron registrados con distintos nombres de pila. Luego, Quiroga agregó dos rankings que son muy interesantes: uno, el de cantidad de leyes votadas —ese está encabezado por el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto—, y otro por afinidad partidaria según el sector por el que fueron electos los distintos legisladores. Este filtro se los recomiendo: puede mostrar datos más que interesantes y sorprendentes.

Esta es una herramienta muy valiosa para mantener en claro la coherencia de nuestros representantes y para preservar la memoria sobre distintas votaciones que, sin duda, marcan con las legislaciones que producen modificaciones en la vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Es una aplicación que sirve al desarrollo democrático y a la transparencia institucional. Permite al conjunto de la ciudadanía un mayor y mejor acceso a información pública que, si no fuera por estas iniciativas, queda oculta tras los distintos sucesos informativos que diariamente van generando la agenda coyuntural de nuestro país.

En otro orden, consultado Rodrigo Quiroga por la situación de los investigadores en nuestro país, afirmó que no se está invirtiendo nada en el sector. Señaló que es un panorama muy preocupante porque muchas y muchos científicos están renunciando o tomando licencia para irse al exterior, tras haber perdido cerca de un 40 % de su poder adquisitivo. Remarcó que esto es algo que no se observa en otras naciones que apuestan al desarrollo científico. El actual gobierno solo concibe a la ciencia como un ámbito privado, cuando esto no funciona así en ningún lugar del mundo, según su conocimiento.