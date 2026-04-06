Alquileres en CABA subieron casi 10% en tres meses y por un monoambiente se pagan $700.000

Los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires continúan en alza y marcaron un fuerte incremento en el inicio de 2026. De acuerdo con el último relevamiento del portal inmobiliario Zonaprop, los valores de los avisos subieron un 9,6% en el primer trimestre del año, con un avance del 3% solo en marzo. En términos interanuales, el aumento alcanza el 34,7%, consolidando una tendencia de suba sostenida en el mercado locativo.

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Actualmente, alquilar un monoambiente en CABA cuesta en promedio $704.704 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en $814.659 por mes. En el caso de las unidades de tres ambientes, el valor escala a $1.094.451 mensuales.

Puerto Madero se mantiene como el barrio más caro para alquilar, con precios que rondan los $1.358.875 por mes. Le siguen Núñez ($915.379) y Palermo ($911.708), tres zonas que concentran el 20% de la oferta publicada. En el otro extremo, Lugano continúa como la opción más accesible, con un valor medio de $661.925 mensuales, seguido por Floresta y Liniers.

Ventas con subas moderadas

A diferencia del mercado de alquileres, los precios de las propiedades en venta muestran una dinámica más contenida. El valor medio del metro cuadrado se ubica en US$ 2.459 en marzo, con un incremento mensual del 0,2% y una suba acumulada del 0,4% en lo que va del año.

Un monoambiente tiene un precio promedio de US$ 108.337, mientras que un dos ambientes cuesta US$ 130.273 y un tres ambientes asciende a US$ 179.072.

Al igual que en alquileres, Puerto Madero lidera el ranking de barrios más caros, con US$ 6.148 por metro cuadrado, seguido por Núñez y Palermo. En contraste, Lugano presenta los valores más bajos del mercado, con US$ 1.090 por m2, acompañado por Nueva Pompeya y La Boca.

Menos escrituras y menor uso de hipotecas

En paralelo, la actividad del mercado inmobiliario muestra señales mixtas. En febrero se registraron 3.567 escrituras en la Ciudad, un 17% menos que en el mismo mes de 2025, aunque el nivel sigue siendo 2,5 veces superior al mínimo de 2020.

Además, solo el 17% de las operaciones se realizaron con hipoteca, lo que implica una caída de cinco puntos porcentuales respecto al año pasado.

Construcción más cara

Otro de los indicadores relevantes del sector fue el costo de construcción, medido a través del índice CAC. Medido en dólares, el costo subió un 3,7% en marzo y acumula un incremento significativo en los últimos años: hoy construir cuesta 3,3 veces más que en 2020.

Este factor impacta directamente en la rentabilidad de los desarrolladores, aunque en 2025 se registró una leve recuperación del margen debido a la combinación de baja de costos y suba de precios. Durante 2025, el costo de construcción bajó un 6,7%, mientras que el precio de las propiedades aumentó un 5,4%.

FN