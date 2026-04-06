Chau planes sociales en CABA: Así será el programa que los reemplace

La Ciudad de Buenos Aires decidió cambiar de raíz su política de asistencia social. A través de un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, dejará atrás el esquema de planes sociales y lo reemplazará por un nuevo programa de educación y empleo orientado a la capacitación, la inserción laboral formal y la autonomía económica de los beneficiarios.

La medida alcanzará a unas 5.000 personas y prevé una transición de un año hasta el cierre definitivo del sistema actual. Según informó el Gobierno porteño, el objetivo es reemplazar un modelo asistencial por otro centrado en el trabajo, la formación y la vinculación con el sector privado.

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Desde la Ciudad plantean que el nuevo esquema busca eliminar intermediarios, transparentar la ayuda y fijar condiciones concretas para que la asistencia tenga como meta la salida del sistema y no su continuidad indefinida.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, sostuvo Jorge Macri al presentar la medida.

Cómo funcionará el nuevo programa de educación y empleo de CABA

El nuevo programa tendrá una duración máxima de 12 meses y funcionará como un puente entre la asistencia estatal y el empleo. En ese período, los beneficiarios deberán cumplir con una serie de obligaciones vinculadas a la formación educativa y laboral.

El esquema se apoyará en cuatro ejes centrales:

1) capacitación obligatoria,

2) plazo limitado,

3) articulación con el sector privado y

4) criterios de elegibilidad más estrictos.

En los hechos, esto implica que quienes ingresen o permanezcan en el programa deberán avanzar en su educación, participar de instancias de formación laboral y cumplir estándares de desempeño definidos por la administración porteña.

La ayuda económica seguirá existiendo durante la transición, pero ya no bajo la forma de un plan social tradicional.

Según se informó, será directa, temporal y condicionada al cumplimiento de las actividades previstas. Quienes no respeten esas condiciones perderán el beneficio.

Chau intermediarios: pagos directos y nuevas condiciones

Uno de los cambios más importantes será la eliminación de intermediarios. La Ciudad informó que los pagos pasarán a realizarse de manera directa a cada beneficiario, sin intervención de organizaciones sociales ni estructuras intermedias.

El Gobierno porteño sostiene que este punto busca mejorar el control, aumentar la transparencia y evitar desvíos. A eso se sumará un nuevo esquema de permanencia, con requisitos explícitos de residencia, situación socioeconómica e ingresos.

La administración de Jorge Macri aseguró además que, en el proceso de revisión del sistema, fueron detectados y eliminados 1.274 beneficiarios irregulares.

También precisó que el esquema vigente demandaba alrededor de $10.000 millones anuales y estaba sostenido por 85 convenios que ahora serán dados de baja.

Capacitación obligatoria y vínculo con empresas

El corazón del nuevo programa será la formación. La participación en instancias educativas y de capacitación laboral será obligatoria para mantener el apoyo económico. La lógica oficial es que la asistencia deje de estar asociada a la permanencia en un circuito político y pase a estar vinculada con herramientas concretas para conseguir empleo.

Para eso, la Ciudad anunció acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades.

El objetivo es facilitar prácticas formativas, fortalecer habilidades laborales y acelerar la inserción en puestos formales.

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Entre las firmas mencionadas aparecen empresas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento, como Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa. Según la información oficial, esa articulación con el sector privado será una de las claves del programa, porque permitirá conectar la capacitación con demandas laborales reales.

El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, afirmó: “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores, ahora lo hacemos con los últimos planes sociales que quedaban en la Ciudad”.

Qué pasará con quienes no cumplan

El nuevo régimen tendrá reglas más claras que el anterior. Los beneficiarios deberán acreditar participación en las actividades de formación, cumplir con estándares de avance y sostener las condiciones de elegibilidad fijadas por la Ciudad.

La administración porteña anticipó que quienes no cumplan con esos requisitos dentro de los plazos establecidos perderán el beneficio. De esta manera, el programa no solo será temporal, sino también exigente en materia de contraprestación y permanencia.

La idea oficial es que el acompañamiento estatal tenga fecha de finalización y que la ayuda funcione como una herramienta para salir de la dependencia, no para perpetuarla.

El antecedente de los comedores y las irregularidades detectadas

La modificación del esquema de planes sociales se enmarca en una revisión más amplia de la política social porteña. La Ciudad recordó que ya había avanzado sobre el sistema de comedores mediante una aplicación en la que cada persona carga su DNI para registrar cuántas raciones se entregan.

A partir de ese mecanismo de control, el Gobierno aseguró haber detectado más de 5.000 raciones irregulares y casos de beneficiarios fallecidos o personas con autos, inmuebles y jubilaciones millonarias. En ese proceso, además, fueron cerrados 40 comedores.

Con esos antecedentes, la gestión porteña busca mostrar que el nuevo programa de educación y empleo forma parte de una estrategia más amplia de auditoría, depuración de padrones y rediseño de la asistencia social.

El desafío, hacia adelante, será ver si este nuevo modelo logra efectivamente transformar asistencia en inserción laboral y reducir la dependencia estatal en uno de los distritos más grandes del país.

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