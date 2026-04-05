Las peleas que sacuden la Legislatura porteña mientras LLA y el PRO vuelven a enfrentarse

Hace varias semanas atrás, cuando parecía que no había acuerdo para conformar las comisiones de la Legislatura porteña, la jefa del bloque Vamos por Más (PRO más aliados), Silvia Lospennato, le pidió al secretario administrativo del Parlamento de la Ciudad, Christian Gribaudo, que la llevara a ver a Daniel “el Tano” Angelici, el armador político número uno hoy del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Ni bien llegó, Lospennato sacó su computadora con distintos cálculos basados en el sistema de reparto de bancas para, de manera matemática, saber cuánto le corresponde a cada bloque. Angelici no la dejó ni empezar: “Apagá la computadora que yo te explico cómo se van a repartir las comisiones”.

El PRO tiene dificultades para encontrar caminos de acuerdo

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Las dificultades del PRO para encontrar caminos de acuerdo, que llevó a que recién a finales de marzo el vicepresidente de la Legislatura, Matías López, pueda sacar el decreto de reparto, evidenció un problema mayor: cómo hará Jorge Macri para sacar leyes en los próximos dos años.

El escenario se bifurca en dos caminos: o intentar acordar con los libertarios, en cabeza de la jefe porteña Pilar Ramírez (una de las dirigentes de mayor confianza de Karina Milei) o intentar un camino con los aliados históricos, tanto la UCR como el bloque de Horacio Rodríguez Larreta y Graciela Ocaña.

Pero son dos vías poco compatibles: si el jefe de Gobierno avanza “por derecha” podría encarar una serie de iniciativas y reformas que viene pidiendo LLA. Si, en cambio, prefiere optar por la línea de centro, podría obtener más apoyo de los aliados del PRO de toda la vida, salvo en 2025.

Las opciones se complejizan cuando se mira el panorama: el bloque oficialista porteño tiene el 20% de las bancas, con 12 de los 60 legisladores. Enfrente, haya lo que haya aunque sea un proyecto de consenso, las dos bancas del PST y del PO se opondrán por naturaleza. Y el PJ opositor, con Fuerza Buenos Aires, tiene 20 miembros (el 33%).

¿Qué implica esto? Que aquellas leyes que necesiten los dos tercios o mayorías especiales prácticamente no tienen chances de avanzar.

En este marco, la tarea de Lospennato viene siendo muy compleja. En primer lugar, porque quien detenta el poder real hoy es Angelici, a pedido de Jorge Macri.

De hecho, en el cierre de acuerdos por las comisiones a la jefa del bloque del PRO le valió un enojo supino del Procurador y hombre fuerte de la UCR porteña (además de íntimo amigo del Tano), Martín Ocampo, por cómo encaró las negociaciones.

En segundo lugar, porque la propia Lospennato cosechó enemistades manifiestas internas: desde Larreta, a quien le juró lealtad de por vida cuando perdió, tras haber estado en su mesa chica entre 2022 y 2023, pasando por el propio peronismo.

Quizá por ello, el jefe de Gobierno aprovechó hace más de un mes para reunirse a solas con Ocaña -quien comparte bloque con el larretismo- en busca de intentar buscar acuerdos a futuro. La “Hormiguita” le adelantó que en 2027 será candidata.

Sin embargo, los problemas de Lospennato no se agotan allí: en LLA la apodaron, con malicia libertaria, “Silvia Tissue” ya que, argumentan, se la ha visto derramar algunas lágrimas en las ásperas discusiones políticas de este año.

A Lospenatto en LLA la apodaron, con malicia libertaria, "Silvia Tissue"

En este contexto, la jefe porteña libertaria aceleró la semana pasada presentando un paquete de leyes que van desde una Ley Bases para la Ciudad para achicar y eliminar estructuras, pasando por un RIGI porteño para las inversiones. Todo para marcar la cancha. Todo con el aval de Karina Milei, quien, si bien perdió a Manuel Adorni hoy como candidato, sigue con la idea firme de conquistar la Ciudad.

Pero eso no fue todo: esta semana se cruzaron fuerte los del PRO con los libertarios en la arena política por excelencia como es Twitter (X).

La diputada porteña Andrea Freguia cuestionó a Lospennato en varias oportunidades (le llegó a preguntar “para cuándo Ficha Limpia en la Ciudad”). Y la respuesta llegó del funcionario César “Tuta” Torres, quien había sido desplazado tras la derrota electoral de mayo del año pasado, pero logró rearmarse con un organigrama propio vinculado a las “relaciones interjurisdiccionales”.