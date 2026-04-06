Armando Pepe desmintió la baja disponibilidad de alquileres: “No baja la oferta, es producto de que se van alquilando”

El ex presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Armando Pepe, en comunicación con Canal E, analizó que la oferta de alquileres se mantiene elevada en la Ciudad de Buenos Aires, pero el acceso al crédito hipotecario se desploma y frena las operaciones.

El mercado de alquileres en la ciudad de Buenos Aires sigue mostrando un volumen elevado de unidades disponibles. En este contexto, Armando Pepe planteó: “No baja la oferta. En la ciudad de Buenos Aires, al día de hoy, lo verificó recién, antes de hacer esta nota, hay 14.684 inmuebles de vivienda en oferta de alquiler”.

La realidad detrás de la disminución de la oferta

En ese sentido, explicó que la leve reducción respecto a meses anteriores responde a la dinámica natural del mercado: “Bajó un poquito con respecto a hace un par de meses atrás, que estábamos casi en 16.000, pero es producto que se van alquilando. Se van alquilando, muchos también se van vendiendo”.

El principal freno del mercado inmobiliario hoy es el acceso al financiamiento. Pepe detalló una caída marcada en las operaciones: “La venta está un poco retraída porque el 2025 cerramos en la ciudad con casi 5.800 operaciones por mes. Cayó en enero a 3.400, en febrero a 3.200”.

Pero el dato más relevante es el desplome del crédito hipotecario: “Durante el año pasado, en los últimos meses, teníamos un 25% de las operaciones. Entre el 23 y el 25 se hacían con crédito. Enero y febrero cayeron al 9, al 10%”.

Complicaciones en el acceso al crédito

Según explicó el entrevistado, esto se debe a múltiples factores: “La gente no llega, no llega a calificar. Es complicado poder acceder a un crédito hoy día. Los sueldos están muy bajos”.

Además, cuestionó las condiciones del sistema financiero: “Tienen que ser un poco más flexibles. Lamentablemente los bancos, lo único que les interesa es el rédito económico y la tasa de interés, pero no piensan en la gente”.