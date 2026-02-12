Se necesita un millón de pesos para alquilar un departamento de 3 ambientes en GBA

Las familias que viven en el Gran Buenos Aires Oeste-Sur necesitaron contar con aproximadamente $982.258 para cubrir los gastos del alquiler de un departamento de tres ambientes en enero del 2026, según lo informó en su último relevamiento la plataforma ZonaProp.

La plataforma realizó un estudio de mercado en base a los avisos publicados por anunciantes en su portal de clasificados, es de ahí que detectó incluso que el valor del alquiler de un departamento de dos ambientes ronda los $589.190 mensuales.

Indignación: los estafaron con un alquiler en la costa y se burlaron desde la cárcel

En promedio, el precio de los departamentos en alquiler de GBA Oeste-Sur, aumentó un 1,8% en enero, mientras que, en los últimos doce meses, la suba fue del 38%. Según indicaron en el estudio, se trata del menor incremento interanual registrado desde julio de 2020, cuando se registró un aumento del 42% año contra año.

Por otro lado, el valor de los alquileres en GBA norte subió un 2,1% en enero y acumula un incremento del 35,4% en los últimos doce meses, por encima de la inflación (31,2%).

Cuáles fueron los barrios con alquileres más caros en enero del 2026

Considerando el conurbano oeste-sur, Canning lidera el ranking de los barrios más costosos para alquilar un departamento de dos ambientes con un precio que ronda los $794.709 mensuales. Le siguen Sáenz Peña ($695.974) e Ituzaingó ($654.672).

En el otro extremo de la tabla se encuentran los barrios con precios más bajos, siempre hablando del alquiler mensual de departamentos de dos ambientes. Paso del Rey ($445.819), Luis Guillón ($454.539) y El Jagüel ($467.631) componen el podio de las localidades con la oferta más económica en GBA Oeste-Sur.

En la región de GBA Norte, el alquiler de un departamento de dos ambientes y 50 m2 se ubica en $734.879 mensuales, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 tiene un valor de $1.034.149 mensuales.

En el podio de los barrios con valores más altos para sus alquileres en GBA Norte se encuentra La Lucila con un precio de $1.104.577 por mes, seguido por Olivos ($895.319 mensuales) y Don Torcuato ($849.989 mensuales). Por el contrario, Billinghurst ($483.927 por mes), Del Viso ($504.728 mensuales) y José León Suárez ($552.982 mensuales) son los más económicos para el alquiler de departamentos de dos ambientes.

Cuánto cuesta comprar un departamento en GBA

El valor de venta en GBA oeste-sur subió un 0,2% en enero: el metro cuadrado tiene un valor de u$s 1.642 y acumula un incremento del 2,1% en los últimos doce meses. Un departamento de dos ambientes en GBA oeste-sur tiene un precio de u$s 83.442, mientras que uno de tres ambientes se ubica en u$s 117.126 dólares.

Los tres barrios más caros para comprar son Tristán Suárez con un precio medio de u$s 2.779 el m2, seguido por Villa Udaondo (u$s 2.640 por m2) y Don Bosco (u$s 2.513 por m2). La contracara de este ranking lo ocupan Don Orione, que registra la oferta más económica, con un precio medio de u$s 592 por m2, San José (u$s 670 el m2) y Villa de los Trabajadores (u$s685 m2) como los barrios con departamentos en venta con los valores más accesibles.

En GBA Norte, el precio promedio del m2 se mantiene estable desde diciembre y se ubica en u$s 2.368. En los últimos doce meses, los valores de venta subieron un 6,6%. Aproximadamente, para comprar un departamento de dos ambientes en esta zona se debe contemplar un costo de u$s 116.367, mientras que uno de tres ambientes ronda los u$s 177.055.

Alquiler de autos en verano 2026: requisitos, costos ocultos y claves para evitar sorpresas

La Lucila continúa en primer lugar en el ranking de barrios con la oferta más cara, con un precio de u$s 3.818 por m2, le siguen Vicente López (u$s 3.541 el m2) y Olivos (u$s 3.148 el m2). Por el contrario, Barrio Infico registra la oferta más económica, con un precio medio de u$s 920 por m2, y completan esta parte del ranking, José C. Paz Centro (u$s 1.020 el m2) y Loma Hermosa (u$s 1.044 el m2).

GZ / lr