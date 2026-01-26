Fernando Belvedere: “El índice de contrato de locación ya pasó a ser historia”

El mercado de alquileres atraviesa un punto de inflexión. Según explicó Fernando Belvedere, corredor inmobiliario, “ya estamos casi quedando con muy pocos contratos” firmados bajo el antiguo Índice de Contrato de Locación (ICL). El corredor inmobiliario precisó que “los contratos firmados en noviembre o diciembre de hace tres años ya no existen más”, y anticipó que “en febrero ya podríamos decir que pasó a ser historia”.

En este nuevo escenario, el ajuste de los alquileres se rige principalmente por la inflación. “Ya se está empezando a utilizar el índice de precios del consumidor, que está atado directamente a la inflación”, señaló Belvedere, aclarando que hoy “los aumentos son un arreglo entre partes” y no una obligación legal estricta.

Negociación, costos de vida y menor rotación

Belvedere destacó que la negociación se volvió inevitable. “A partir del año, año y medio, las partes tuvieron que sentarse a negociar y renegociar”, explicó, recordando que muchos contratos quedaron desfasados frente a la suba del costo de vida. “A veces quedaban valores irrisorios”, reconoció.

El impacto no es solo económico. “Cambiar a los chicos de colegio cada dos o tres años es muchísimo”, advirtió, sumando la logística laboral y personal. En ese contexto, “muchas veces el inquilino salía a buscar una segunda opción y, al no encontrar, terminaba negociando”, con acuerdos intermedios entre lo que se pagaba y lo que se pedía.

Desde su experiencia, Belvedere remarcó que “el costo de vida es muy alto” y que muchos propietarios “no tienen 20 departamentos, sino uno o dos como complemento jubilatorio”. Por eso, subrayó que “hay personas del otro lado que no están cobrando un montón de dinero”.

Propiedades vacías, nuevos créditos y ajustes trimestrales

Uno de los cambios clave del mercado es la menor presión de demanda. “Hoy una propiedad no se alquila de manera inmediata”, explicó Belvedere, aunque aclaró que “se termina alquilando, pero hay que encontrar a quien le calce el zapato”. La aparición de créditos hipotecarios también influyó: “Mucha gente se está animando a sacar un crédito”, reduciendo parcialmente la demanda de alquileres.

En cuanto a los ajustes, el corredor señaló que “la metodología que se está utilizando es un ajuste trimestral por IPC”, y que los propietarios “están entendiendo que no hay tanta demanda”. Esto flexibilizó condiciones antes rígidas: “Mascotas, por ejemplo, hoy se pueden negociar con tal de no tener el departamento vacío tres o cuatro meses”.

Finalmente, Belvedere fue contundente: “No es negocio tener una propiedad vacía”, y explicó que “es preferible cobrar menos y cobrar algo, a no cobrar nada y tener que poner plata”.

