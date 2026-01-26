Christian Lamesa: “Donald Trump sobreactúa una posición de fuerza que hoy no tiene”

Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia reactivaron tensiones geopolíticas de alto impacto. Para Christian Lamesa, analista internacional, el presidente estadounidense exagera una posición de poder que hoy no tiene. “Donald Trump sobreactúa una posición de fuerza de la que claramente hoy carece Estados Unidos en muchos sentidos”, afirmó en Canal E.

Lamesa explicó que el interés por Groenlandia es estratégico y económico. “Groenlandia es un punto central por las inmensas riquezas en minerales de tierras raras, esenciales para la reindustrialización y la alta tecnología”, señaló, y advirtió que Washington depende casi por completo de China para esos recursos. “Estados Unidos está totalmente condicionado a la provisión china, que es su principal competidor”, agregó.

Desde su análisis, el escenario deja a Europa en una posición extremadamente débil. “Los que la tienen muy fea son los europeos, porque no veo que tengan la más mínima capacidad para impedir que Trump se haga con todo lo que desea”, sentenció.

Europa fragmentada y sin capacidad de respuesta

Consultado sobre la reacción europea, Lamesa remarcó la falta de unidad política. “La Unión Europea se ha convertido más en una burocracia instalada en Bruselas que en una verdadera unión de países”, sostuvo, y apuntó contra la pérdida de soberanía cultural y política. “Se ha empeñado en destruir la individualidad cultural de cada Estado”, afirmó.

El analista también recordó antecedentes que debilitan la autoridad moral europea. “Dinamarca fue el mismo país que, confabulado con la CIA, espiaba a líderes europeos como Angela Merkel”, recordó, lo que, a su entender, explica la falta de cohesión frente a Estados Unidos. Incluso advirtió que el precedente de Groenlandia genera temor en otros países. “Si mañana Trump dice que las Islas Canarias son clave para la seguridad nacional, ¿qué se lo va a impedir?”, planteó.

Contradicciones internas y un liderazgo en crisis

Lamesa también se refirió a la situación interna de Estados Unidos y al endurecimiento contra los inmigrantes. “Las medidas que está tomando Donald Trump son de una desmesura tremenda”, aseguró, y marcó una fuerte contradicción política. “Es paradójico que impulse un plan de paz internacional mientras en su propio país ocurren masacres”, dijo.

El analista citó declaraciones recientes del propio Trump. “En Davos dijo: ‘A veces me tildan de dictador, y a veces hace falta un dictador’”, recordó, y lo vinculó con una lógica de poder sin límites. “Eso es Maquiavelo en estado puro: el fin justifica los medios”, afirmó.

Finalmente, Lamesa advirtió sobre un escenario de creciente inestabilidad. “Estados Unidos está en una situación de debilidad y fragilidad”, sostuvo, y concluyó: “Se está generando una especie de primavera de color fronteras hacia adentro”.

