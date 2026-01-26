Julio Gambina: “No fue una ayuda financiera, fue un negocio porque Estados Unidos ganó dinero”

El reciente aterrizaje de un avión de la Fuerza Militar de Estados Unidos en Ushuaia volvió a poner en el centro del debate el vínculo bilateral entre Washington y Buenos Aires. Para el economista Julio Gambina, no se trata de un hecho aislado. “Hay gestos desde Estados Unidos hacia el gobierno argentino y desde el gobierno argentino hacia Estados Unidos que marcan un mayor nivel de dependencia argentina a la política exterior estadounidense”, afirmó en Canal E.

El economista explicó que estas señales se inscriben en una estrategia regional más amplia. “El secretario del Tesoro vuelve a insistir en la importancia del gobierno argentino para la política estadounidense”, remarcó, y agregó que desde Washington se observa a Javier Milei como un factor de influencia electoral en América Latina. “Él dice que Javier Milei ha tenido impacto no solo en Argentina, sino también en Chile, y que va a intervenir en elecciones en Colombia y Brasil”, señaló.

Ushuaia, el Comando Sur y la disputa geopolítica

Gambina vinculó la presencia militar estadounidense en el sur argentino con antecedentes concretos. “Ya en 2024, Javier Milei recibió en Ushuaia a la generala a cargo del Comando Sur de Estados Unidos”, recordó. En ese sentido, destacó la magnitud del alcance estratégico norteamericano. “El Comando Sur tiene injerencia hasta Tierra del Fuego, es una soberanía de acción político-militar que abarca toda América”, sostuvo.

La ubicación geográfica de la provincia fue señalada como clave. “Tierra del Fuego se proyecta a la zona antártica de una manera muy importante”, explicó, y lo vinculó con la política de dominación hemisférica de Estados Unidos. “El documento de seguridad estadounidense habla del objetivo de la dominación en el hemisferio occidental”, advirtió.

Según Gambina, Argentina cumple un rol funcional dentro de esa estrategia. “Scott Bessen levanta al gobierno de Javier Milei y señala que se están generando condiciones para retomar la influencia de Estados Unidos en toda América Latina y el Caribe”, afirmó. Incluso relativizó el apoyo financiero recibido. “No fue una ayuda financiera, fue un negocio”, subrayó, recordando que “Argentina reintegró más de 2.500 millones de dólares y Estados Unidos ganó dinero”.

Minería, tierras raras y el dilema chino

El economista destacó que el interés estadounidense también pasa por los recursos estratégicos. “El tema minero y las tierras raras es clave en un momento de alta demanda de recursos estratégicos”, afirmó. En ese marco, explicó que Washington busca reducir su dependencia de China. “China tiene la hegemonía de la producción de tierras raras y Estados Unidos quiere lograr autonomía”, señaló.

Respecto al vínculo con Beijing, Gambina interpretó un giro discursivo del Presidente. “Hay un pragmatismo de Milei: China hoy es el principal socio comercial de Argentina”, explicó. Aunque existe una intención política de desplazarla, advirtió que “no puede hacerlo porque China es el principal comprador del complejo sojero”. Por eso, concluyó, “se desdice de la campaña y aparece como un político más maduro”.

