En septiembre de 2025 alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) costó alrededor de 698.011 pesos por mes, más del doble del salario mínimo que en la actualidad apenas supera los 320 mil pesos. Este tipo de departamento cobra relevancia porque es la unidad que más eligen los inquilinos como vivienda.

Los datos se desprenden de un estudio realizado por la plataforma ZonaProp en la que también se detalla que los monoambientes están 598.063 pesos mensuales y el departamento de tres ambientes se acerca al millón de pesos, al situarse en niveles de 937.432 pesos mensuales promedio.

Según el relevamiento, el precio de los alquileres subió un 2,3% en septiembre y acumula un incremento de 26,8% en lo que va del 2025, ubicándose por encima de la inflación de ese mismo período que fue de 21,6%.

En el comparativo interanual, el valor de los alquileres aumentó 37,6%, también por encima de la inflación (31,3%). Sin embargo, estuvo por debajo del ajuste realizado por el Índice de Contratos de Locación (ICL) que fue del 51,5%.

Cuáles son los barrios más caros para alquilar en la Ciudad de Buenos Aires

En el apartado de los barrios más caros, Puerto Madero lidera el ranking con un valor de 1.177.143 pesos por mes por un departamento de dos ambientes. Le siguen Palermo con 768.382 pesos mensuales y Núñez con 765.419 pesos.

Cuáles son los barrios más baratos para alquilar en CABA

En el otro extremo del ranking, Lugano es el barrio más económico con un precio promedio de 532.007 pesos por mes.

Los que le siguen son Parque Patricios con 616.266 pesos mensuales y Floresta con 617.112 pesos.

¿Cuánto cuesta comprar un departamento en septiembre en CABA?

El metro cuadrado de los departamentos en la CABA registró su noveno mes de alza. En septiembre subió 0,1% y se ubicó en 2.452 dólares. En lo que va del 2025, los valores de este segmento tuvieron un incremento del 5,5%. En el comparativo interanual, los precios de venta subieron 5,9% en relación a septiembre del 2024.

Para tener una idea, un monoambiente tiene un valor de 107.493 dólares, un departamento de dos ambientes 129.613 dólares y uno de tres ambientes cuesta 178.984 dólares.

En el apartado que los divide y analiza por barrios, los más costosos son

- Puerto Madero (6.163 dólares por metro cuadrado),

- Palermo (3.411 dólares por metro cuadrado) y

- Núñez (3.344 dólares por metro cuadrado).

Mientras que, por el contrario, los más económicos son:

- Lugano (1.063 dólares por metro cuadrado),

- Nueva Pompeya (1.465 dólares por metro cuadrado) y

- La Boca (1.566 dólares por metro cuadrado).

¿En qué barrios conviene invertir?

En este apartado se compara la relación de alquiler y precio en septiembre, en donde se detectó que se ubica en 5% anual. De este modo, actualmente se necesitan 20 años de alquiler para recuperar la inversión inicial. Un 8,4% menos de lo requerido hace un año atrás.

Los barrios que siguen siendo las mejores opciones para los inversores que buscan negocios rentables, son Lugano, Nueva Pompeya y Parque Avellaneda. En estos, la rentabilidad es mucho más alta que en otros barrios, con retornos brutos de 8,7%, 8,1% y 7% respectivamente.

Por último, en el otro extremo se encuentra Puerto Madero que es el barrio con menor rentabilidad (3,3%), seguido por Palermo (3,9%) y Núñez (4%).

