Presidente de Ecuador afirma que EE.UU. podría ayudar a combatir los cárteles de la droga

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que recibiría con agrado tropas de Estados Unidos para ayudar a enfrentar la “crisis de seguridad” en su país, siempre que sigan el liderazgo de las Fuerzas Armadas locales.

Estados Unidos ya ha ayudado a Ecuador a atacar a bandas criminales con su avanzada tecnología de rastreo e inteligencia, dijo Noboa en una entrevista. Señaló que estaría a favor de una participación aún mayor de la administración del presidente Donald Trump, con quien comparte su preocupación por combatir el narcotráfico.

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“No es una invasión, no es un intruso que llega a nuestro país”, dijo Noboa el martes, al hablar desde su casa con vista al río Guayas en la ciudad portuaria de Guayaquil, afectada por la violencia de bandas. “Es, en realidad, una colaboración internacional contra el crimen”.

Noboa dijo que un despliegue de tropas estadounidenses podría ocurrir tan pronto como este año. Con ayuda de Estados Unidos, afirmó que su gobierno ha logrado reducir la tasa de homicidios en la violenta región cercana a la frontera con Colombia. Datos oficiales muestran una caída cercana al 35% interanual en la violencia en esas zonas durante el primer trimestre de este año.

Noboa es uno de los aliados más cercanos de Trump en América Latina y ha profundizado los lazos de seguridad con Washington, además de adoptar un enfoque igualmente confrontacional frente a los carteles de la droga y en comercio y diplomacia. En marzo, Ecuador llevó a cabo acciones militares utilizando inteligencia de Estados Unidos para atacar a grupos que calificó como terroristas.

La tasa de homicidios de Ecuador ha aumentado cerca de siete veces desde 2019, transformando al país de uno de los más seguros de la región a uno de los más violentos del mundo, con alrededor de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. La violencia está vinculada a la producción récord de cocaína en Colombia, gran parte de la cual transita por Ecuador rumbo a Estados Unidos, Europa y otros destinos.

Desde que asumió el cargo en 2023, Noboa ha declarado un conflicto armado interno, calificando a más de 20 grupos criminales locales como organizaciones terroristas, desplegando al Ejército en todo el país e imponiendo toques de queda en algunas zonas. Aunque los homicidios inicialmente bajaron, luego repuntaron hasta alcanzar un nuevo récord.

Noboa dijo que su enfoque es más cercano al del expresidente colombiano Álvaro Uribe que al del salvadoreño, Nayib Bukele. Además de combatir grupos guerrilleros, Uribe buscó expandir la “seguridad democrática” mediante el despliegue militar para proteger ciudades y carreteras. Bukele redujo la violencia de pandillas encarcelando a decenas de miles de presuntos miembros con escaso debido proceso.

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“No es solo, diría yo, mano dura, es mano dura con corazón” y “con una estrategia económica”, dijo Noboa.

La idea de una mayor presencia de Estados Unidos ya ha enfrentado resistencia política. En un referéndum de noviembre de 2025, los votantes rechazaron un paquete de reformas constitucionales propuesto por Noboa, que incluía permitir el regreso de bases militares extranjeras en Ecuador.

Consultado sobre si respaldaba las amenazas de Trump contra Irán, Noboa dijo que prefiere centrarse en la disposición de Washington para enfrentar a los “narcoterroristas” en América Latina.

Noboa descartó restablecer subsidios a los combustibles como respuesta al reciente aumento de los precios del petróleo provocado por el conflicto en Medio Oriente.

GZ