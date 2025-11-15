Referéndum en Ecuador para instalar bases militares de EE.UU.

En medio de la presión que está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro la flota naval estadounidense en el Caribe, Ecuador decidirá mañana si permite el regreso de bases militares extranjeras y abre la puerta a una nueva Constitución, en un referéndum crucial para su presidente Daniel Noboa, aliado cercano de Estados Unidos y en guerra contra el narcotráfico.

La votación se celebra en un contexto de violencia sin precedentes y está atravesada por tensiones geopolíticas, en momentos en que EE.UU. bombardea casi a diario embarcaciones en el Pacífico y el Caribe ante el rechazo de México, Brasil, Colombia y Venezuela.

Noboa busca respaldo a su política de mano dura contras las bandas narcocriminales, luego de que la Justicia frenara varias de sus iniciativas por considerarlas contrarias a derechos fundamentales.

Casi 14 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para responder “Sí” o “No” a cuatro preguntas en este referéndum con voto obligatorio.

Además del regreso de bases militares extranjeras prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva Constitución, deben decidir si ponen fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y si reducen el número de congresistas.

Para el politólogo Santiago Basabe, de la Universidad San Francisco de Quito, estas “son preguntas que suenan bien”, pero eso “no quiere decir que sea lo que le conviene al país”.

Pese a contar con una aprobación del 56%, Noboa enfrenta fuertes críticas por la violencia en el país con la tasa de homicidios más alta de la región. En el primer semestre del año hubo 4.619 asesinatos, la cifra “más alta registrada en la historia reciente”, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

“Acercamiento” a EE.UU. Ecuador se convirtió en uno de los mayores aliados de Washington en la región, apoya su incursión militar para doblegar a los narcos y aspira a ampliar el apoyo estadounidense en su propio territorio.

En el poder desde noviembre de 2023, Noboa está en guerra contra el crimen organizado con militares en las calles y en las cárceles, espectaculares operaciones en bastiones del narcotráfico y frecuentes estados de excepción, criticados por organizaciones de derechos humanos.

Muy activo en redes sociales, el millonario presidente de 37 años suele publicitar sus resultados, como las recientes imágenes de cientos de presos de cabeza rapada y uniforme naranja en traslado a su nueva megaprisión, al estilo de su par salvadoreño Nayib Bukele.

A inicios de noviembre, Noboa recorrió junto con la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sitios potenciales para la instalación de bases militares como la que operó en Manta entre 1999 y 2009.

“Se necesita cooperación de otros países porque la criminalidad es transnacional”, dijo el gobernante. Asegura que también habló con Brasil para crear una policía amazónica y con Europol para montar una base de inteligencia en las zonas más convulsas.

Pero en el fondo las preguntas del referéndum apuntan “por lo menos geopolíticamente a un acercamiento directo a EE.UU.”, señaló Ximena Ron, del Observatorio de la Constitución.

Noboa pretende redactar una nueva Constitución de unos 180 artículos, menos de la mitad de la que está vigente desde 2008 y que prohibió la presencia de bases militares extranjeras de la mano de su rival político, el expresidente socialista Rafael Correa.