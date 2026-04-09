La tripulación de Artemis II soportará una temperatura de 3000 °C durante su descenso a la Tierra

La misión Artemis II de la NASA se encamina hacia uno de los momentos más críticos y desafiantes de todo su recorrido: el regreso a la Tierra. La tripulación a bordo de la nave Orion deberá enfrentar temperaturas extremas que alcanzarán los 3000 °C durante la compleja maniobra de reentrada atmosférica, un proceso diseñado para garantizar un retorno seguro de los astronautas.

Este fenómeno genera una compresión del aire que eleva la temperatura a niveles comparables con los de la superficie del Sol. convirtiéndolo en uno de los tramos más riesgosos de cualquier periplo espacial. El diseño de la cápsula de la NASA permite mantener condiciones seguras en su interior.

La NASA advirtió que "no hay plan B" en caso de que el escudo térmico de Artemis II falle en su vuelta a la Tierra

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La temperatura se concentra en el exterior de la nave, específicamente en su escudo térmico, que actúa como una barrera protectora frente al rozamiento violento con la atmósfera terrestre.

Escudo térmico de la nave Orion de la NASA

El escudo térmico de Orion está compuesto por materiales ablativos de última generación, diseñados para desprenderse de forma controlada a medida que absorben el calor. Dicho proceso evita que la temperatura se transfiera al interior de la cápsula.

Artemis II: cuándo, cómo y dónde amerizará la nave espacial Orion cuando regrese a la Tierra

Un escudo térmico diseñado por la NASA para resistir el infierno

El escudo térmico de la nave Orion de la NASA es uno de los componentes más avanzados jamás desarrollados para la exploración espacial. Está fabricado con un material ablativo de última generación conocido como Avcoat, especialmente diseñado para absorber y disipar enormes cantidades de calor durante la reentrada.

Este sistema funciona mediante un proceso controlado de erosión: a medida que la temperatura aumenta, las capas externas del material se desgastan y vaporizan, llevándo consigo gran parte del calor generado por la fricción. De esta manera, se evita que las altas temperaturas alcancen la estructura interna de la cápsula.

Escudo térmico de Artemis II

Artemis II inició la maniobra de retorno a la Tierra: en qué consiste la “reentrada con salto” que realizará la nave Orion

Además, es el escudo más grande construido para una nave tripulada, con un diámetro de aproximadamente cinco metros. Su tamaño no solo permite una mayor protección, sino que también contribuye a la estabilidad aerodinámica durante la reentrada, un factor clave para ejecutar correctamente la maniobra de “salto”.

PM/AF