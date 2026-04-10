Artemis II encara el reingreso más veloz de la historia sin margen para un plan B

La cápsula Orión inició su maniobra de retorno definitivo tras diez días de navegación lunar, desplazándose a una velocidad nunca antes experimentada por una tripulación moderna. Los equipos de rescate ya se ubicaron frente a la costa de San Diego, en California, para monitorear una caída que supera en cuarenta y cinco veces la rapidez de cualquier vuelo comercial. El regreso desde el espacio profundo obligó a la nave a alcanzar una aceleración extrema, necesaria para validar la resistencia de los materiales en condiciones de fricción absoluta.

Los ingenieros de la NASA pusieron el foco en los 13 minutos críticos de reingreso del ARTEMIS II a la atmósfera, un lapso donde no existe margen para el error técnico. Durante esta fase, la cápsula se transformará en una bola de fuego mientras atraviesa las capas gaseosas de la Tierra. El administrador de la agencia, Jared Isaacman, admitió que su presión arterial se mantuvo elevada ante la incertidumbre que generaron los sistemas de protección térmica, los cuales enfrentaron su prueba de fuego definitiva.

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La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, padeció una presión física agobiante durante el descenso. Los astronautas sintieron que su peso corporal se multiplicó por cuatro debido a la violenta desaceleración contra el aire denso de la atmósfera. Esta fuerza de gravedad no solo exigió el máximo de los cuerpos de los tripulantes, sino que puso a prueba la integridad estructural de la cabina en el momento de mayor estrés.

El calor resultó el factor más hostil del operativo, con temperaturas que rozaron los 5.000 grados Fahrenheit (2.760 centígrados). Esta energía térmica, producto del roce a 25.000 millas por hora, puso al escudo protector en el límite de su fundición. Carlos García-Galán, responsable del programa Moon Base, explicó que esta intensidad solo se consiguió gracias al impulso del viaje desde la Luna, convirtiendo el retorno en un “laboratorio extremo” de ingeniería aeroespacial.

En el Centro de Control de Houston, la tensión se fundamentó en la falta total de un plan B para el reingreso. Rick Henfling, director de Vuelo para el Regreso, reconoció que la misión careció de alternativas ante una falla en los escudos o en la trayectoria de caída. "Tenemos que regresar", sentenció el funcionario, admitiendo que la supervivencia de los cuatro astronautas dependió exclusivamente de que los sistemas funcionaran con una precisión milimétrica en su único intento posible.

El protocolo de amerizaje comenzará formalmente con la separación del módulo de servicio 42 minutos antes del impacto en el agua. Una docena de propulsores de la cápsula podrá asegurar la orientación correcta de la "bola de fuego" antes de que los 11 paracaídas se desplieguen en etapas sucesivas. Finalmente, la Orión reducirá su velocidad a menos de 32 kilómetros por hora antes de la zambullida, donde los buzos de las fuerzas armadas evaluarán la seguridad del entorno antes de evacuar a los héroes.

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El desafío del escudo térmico y la excelencia

Jared Isaacman señaló que la mayoría de los protectores térmicos actuales no fueron la solución adecuada para el largo plazo, lo que obligó a la NASA a aumentar el ritmo de producción. La agencia buscó con esta misión acercarse a la excelencia técnica, recuperando la normalidad en la fabricación de componentes que puedan soportar el castigo del espacio profundo de forma recurrente.

Victor Glover calificó el reingreso como una experiencia digna de la ciencia ficción, donde la nave pasará de una velocidad orbital masiva a una caída controlada sobre el Pacífico. El despliegue de los paracaídas a 2.700 metros de altura busca permitir que la cápsula estabilice su trayectoria de descenso, transformando una caída libre mortal en un amerizaje preciso a pocos kilómetros de la costa estadounidense.

Una vez en el agua, la directora Lili Villarreal dará la orden a los buzos para que se acerquen primero a la Orión para realizar mediciones de aire y agua. De ahí, los astronautas subirán a una plataforma inflable y serán trasladados en helicóptero hacia la enfermería de un buque militar, donde se les realizarán las primeras evaluaciones antes de su traslado definitivo a los laboratorios de Houston para controles de salud profunda.

TC