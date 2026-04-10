La misión Artemis II transita sus últimas horas en el espacio, y la tripulación —integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— ya completó el repaso de los protocolos críticos para la reentrada atmosférica. Acto seguido a haber superado el récord de distancia establecido por la Apolo 13 hace más de medio siglo, el equipo se dispone a completar el tramo final de una travesía que valida la tecnología para el regreso del ser humano a la Luna.

Aun así, el regreso a casa es uno de los momentos más delicados. La cápsula Orion impactará contra la atmósfera terrestre a una velocidad cercana a los 40.000 kilómetros por hora. De esta manera, en esta fase, el escudo térmico es el único aliado de la tripulación, soportando temperaturas extremas generadas por la fricción.

De una vez que la densidad del aire ayude a frenar la nave hasta los 480 km/h, se activará una secuencia de 11 paracaídas. Este sistema, diseñado para desplegarse de forma progresiva, estabilizará la cápsula y reducirá su velocidad hasta los 30 km/h, permitiendo un impacto suave contra el agua, maniobra conocida como amerizaje.

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La cápsula Orion con los cuatro astronautas se prepara para un amerizaje nocturno en el océano Pacífico

La NASA transmitirá en vivo el evento, marcando un hito para futuras misiones Artemis

Lo que se conoce como amerizaje está previsto para este viernes 10 de abril a las 20:53 (hora argentina) frente a las costas de California. Allí, un equipo coordinado entre la NASA y la Marina de los Estados Unidos espera para iniciar una operación de recuperación de precisión: “El momento que podría ser el más complejo es esperar el amerizaje después de que el vehículo entra en la atmósfera”, detalló Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de la NASA.

Así bien, los pasos clave del rescate comienzan con el aseguramiento de la cápsula, donde buzos especializados y helicópteros verifican su estabilidad luego del amerizaje. Luego se instala una plataforma inflable en la escotilla de la Orion, conocida como el “porche delantero”, que permite a los astronautas salir de forma segura.

Finalmente, una vez trasladados a un buque de la Armada, los tripulantes pasan por una evaluación médica inmediata antes de ser llevados al Centro Espacial Johnson en Houston.

¿Cuándo y dónde será el amerizaje?

El regreso de la cápsula Orión está programado para este viernes. Estos son los detalles clave para seguir el evento:

Hora estimada del impacto: 8:07 p. m. (hora del Este de EE. UU.).

Ubicación: Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California.

Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California. Transmisión en vivo: La NASA iniciará la cobertura a partir de las 6:30 p. m. a través de sus canales oficiales en YouTube, X (Twitter), su sitio web y aplicaciones para Smart TV.

Artemis: una hazaña humana, de la ciencia y la tecnología

Sin embargo, debido a que la nave entrará desde el suroeste durante el día, la NASA ha informado que es poco probable que sea visible desde la costa de California.

MV