Una animación de la NASA muestra cómo será el amerizaje de la nave Orion

La NASA publicó una impactante animación que revela, paso a paso, cómo será el esperado amerizaje de la nave Orion tras su misión Artemis II alrededor de la Luna. El video, generado con precisión técnica, permite visualizar uno de los momentos más críticos de toda la misión: el regreso a la Tierra a velocidades hipersónicas y su descenso controlado sobre el océano.

El video divulgado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) detalla el despliegue secuencial de los paracaídas: primero los de frenado, que estabilizan la cápsula, y luego los principales, que reducen drásticamente la velocidad antes del impacto con el agua. Por último, la nave ameriza suavemente en el océano, donde equipos de rescate previamente posicionados se encargan de recuperar a los astronautas.

Artemis II regresa a la Tierra: a qué hora es el amerizaje, cómo será y qué puede salir mal

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Según explicaron voceros de NASA, este tipo de recreaciones digitales se construyen a partir de datos reales obtenidos en pruebas anteriores y misiones no tripuladas. “Cada segundo del descenso está modelado con precisión para anticipar cualquier variable”.

Esta animación que recreó el regreso de la misión Artemis II a la Tierra no solo acerca al público uno de los momentos más espectaculares de la exploración espacial. También subraya el enorme desafío técnico que representa traer de vuelta a los astronautas sanos y salvos.

La tripulación de Artemis II soportará una temperatura de 3000 °C durante su descenso a la Tierra

El “Super Bowl del aterrizaje”: por qué el amerizaje es un momento clave

En el ámbito aeroespacial, muchos ingenieros y especialistas comparan el amerizaje con el “Super Bowl del aterrizaje”, una metáfora que refleja la enorme complejidad, expectativa y riesgo concentrados en apenas unos minutos. Así como en el evento deportivo más importante de Estados Unidos todo se define en un solo partido, en una misión espacial el éxito o fracaso puede depender de esta fase final.

Animación de la NASA muestra cómo será el amerizaje de la nave Orion

Durante este breve lapso, se ponen a prueba años de desarrollo tecnológico: el escudo térmico, los sistemas de navegación, los sensores de altitud y los mecanismos de despliegue de paracaídas deben funcionar con absoluta precisión. A diferencia de otras etapas de la misión, no hay margen para correcciones extensas ni segundas oportunidades.

Artemis II: cuándo, cómo y dónde amerizará la nave espacial Orion cuando regrese a la Tierra

El programa Artemis que busca llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna, depende en gran medida de la fiabilidad de la cápsula Orion en estas condiciones extremas. Por eso, cada simulación y animación difundida cumple un rol clave: no solo comunicar al público, sino también validar escenarios operativos.

PM/ff