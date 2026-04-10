Artemis II regresa a la Tierra: a qué hora es el amerizaje, cómo será y qué puede salir mal

La misión Artemis II regresa a la Tierra este viernes tras completar un histórico sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna, el primero en más de 50 años. El operativo de amerizaje de la cápsula Orion marca el cierre de una travesía clave para el futuro de la exploración espacial y concentra la etapa más peligrosa de todo el viaje.

El descenso será seguido en tiempo real en todo el mundo y pondrá a prueba los sistemas críticos de navegación, protección térmica y rescate. En apenas unos minutos, la nave deberá reducir una velocidad superior a los 40.000 kilómetros por hora, soportar temperaturas extremas y ejecutar una secuencia técnica sin margen para errores.

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, quienes permanecieron varios días en el espacio probando los sistemas de la nave Orion en condiciones reales de vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre baja.

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Desde la NASA remarcan que el éxito del regreso es determinante no solo para la misión actual, sino también para el programa Artemis en su conjunto, que busca llevar nuevamente seres humanos a la superficie lunar en los próximos años.

La tripulación de Artemis II soportará una temperatura de 3000 °C durante su descenso a la Tierra

Cuándo y cómo será el amerizaje de Artemis II y dónde verlo en vivo

Según el cronograma oficial, la cápsula Orion tiene previsto amerizar este viernes frente a la costa de San Diego, en el océano Pacífico. El descenso está programado para las 20:07 (hora del este de Estados Unidos), lo que equivale a las 21:07 en la Argentina, aunque el horario podría ajustarse por cuestiones climáticas u operativas.

Minutos después del impacto controlado en el agua, se desplegará un operativo conjunto de rescate con participación de la Marina estadounidense. Los astronautas serán extraídos de la cápsula y sometidos a controles médicos de rutina tras la exposición prolongada a la microgravedad.

El regreso podrá verse en vivo a través del sitio oficial de la NASA, su aplicación móvil y su canal oficial de YouTube, donde habrá transmisión continua con imágenes, audio del control de misión y explicaciones técnicas de cada etapa.

La cobertura comenzará con anticipación e incluirá el seguimiento del desprendimiento del módulo de servicio, el ingreso a la atmósfera, el apagón de comunicaciones, el despliegue de paracaídas y el rescate en el océano.

La cápsula Orion inicia el reingreso al separarse de su módulo de servicio, que la impulsó durante toda la misión.

En las horas previas, la tripulación repasó los procedimientos finales de reingreso y se colocó prendas de compresión diseñadas para reducir mareos y efectos físicos provocados por el retorno a la gravedad terrestre.

“En realidad he estado pensando en la reentrada desde el 3 de abril de 2023, cuando nos asignaron esta misión”, dijo el piloto Victor Glover. “Todavía no he empezado siquiera a procesar todo lo que hemos vivido… y atravesar la atmósfera montados en una bola de fuego también es algo profundamente impactante”.

Cómo es el reingreso de Orion y por qué es el tramo más peligroso de la misión

El reingreso de Artemis II comienza unos 20 minutos antes de tocar la atmósfera, cuando la cápsula Orion se separa de su módulo de servicio, conocido como European Service Module, desarrollado por la Agencia Espacial Europea. Este componente cuenta con 33 motores que impulsaron y maniobraron la nave durante todo el viaje.

Si fuera necesario, se realizará una última corrección de trayectoria para ajustar con precisión el ángulo de entrada. Luego, la cápsula ejecutará maniobras de rotación para alejarse de los elementos desprendidos y orientar su escudo térmico hacia adelante.

La NASA advirtió que "no hay plan B" en caso de que el escudo térmico de Artemis II falle en su vuelta a la Tierra

Justo antes de alcanzar la llamada interfaz de entrada, Orion llegará a su velocidad máxima, cercana a los 38.405 kilómetros por hora. En ese punto comienza el tramo más crítico del descenso.

La nave debe ingresar con un ángulo extremadamente preciso, cercano a los -5,8 grados. El doctor Chris James, profesor del Centro de Hipersónica de la Universidad de Queensland, explicó que “existe un margen de error, pero es muy reducido: más o menos un grado”.

“Cuando alcancen la interfaz de entrada, van a querer asegurarse de que las condiciones sean exactamente las previstas”, señaló James. “Si ingresan a demasiada altura y la nave produce algo de sustentación aerodinámica, podría rebotar y escapar nuevamente de la atmósfera”.

Temperaturas extremas, paracaídas y todo lo que puede salir mal

Mientras se precipita a través de la atmósfera, el escudo térmico de Orion estará expuesto a temperaturas cercanas a los 2.700 °C, aproximadamente la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. Ese nivel de calor es suficiente para derretir la cápsula y poner en riesgo directo la vida de los astronautas si el material protector no responde como fue diseñado. El componente fue objeto de una revisión exhaustiva luego de que, en la misión Artemis I no tripulada, se detectaran desprendimientos de material superiores a los previstos.

El escudo térmico de Artemis enfrentará temperaturas cercanas a los 2.700 °C en el reingreso.​

Rick Henfling, director de vuelo de Artemis II, explicó que desde la entrada en la atmósfera hasta el amerizaje transcurrirán apenas 13 minutos, un lapso breve en el que se concentran los mayores riesgos del viaje. “Orión alcanzará la interfaz de entrada a una altitud de 122 kilómetros. Y ahí es cuando empieza lo bueno de verdad”, afirmó.

A los pocos segundos del ingreso, la cápsula perderá completamente el contacto con la Tierra debido a la formación de plasma alrededor de la nave. Ese apagón de comunicaciones, que se extenderá durante varios minutos, implica que cualquier inconveniente en ese tramo deberá resolverse sin asistencia desde tierra, con sistemas automáticos y procedimientos previamente ensayados.

Superada esa fase, comenzará la desaceleración. El sistema incluye el despliegue de dos paracaídas piloto, encargados de estabilizar la cápsula y reducir la velocidad a unos 322 kilómetros por hora. Luego, a unos 1.800 metros de altura, se abrirán los tres paracaídas principales, clave para disminuir la velocidad antes del impacto con el agua. Si uno de ellos fallara, la nave puede amerizar con dos, aunque el impacto sería considerablemente más violento para la tripulación.

El objetivo es que la cápsula toque el océano a una velocidad cercana a los 32 kilómetros por hora. El amerizaje puede producirse en distintas posiciones -vertical, lateral o incluso invertida-, por lo que se inflarán airbags de color naranja para estabilizar la nave y permitir una salida segura.

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El operativo no termina con el impacto en el agua. Un equipo de recuperación aguardará en la zona con buques, helicópteros y buzos especializados, pero el acercamiento no es inmediato. Antes deben evaluarse posibles riesgos, como la caída de restos, las condiciones del mar o la presencia de sustancias peligrosas, entre ellas amoníaco del sistema de enfriamiento.

Debbie Korth, subdirectora del programa Orion, indicó: “Esperamos recuperar a la tripulación y trasladarla a la unidad médica dentro de las dos horas posteriores al amerizaje”. Solo después de verificar que la cápsula sea segura para abordar y que la escotilla pueda abrirse, los astronautas serán extraídos y trasladados para los primeros controles.

Con el regreso de Artemis II, apenas 24 astronautas en la historia habrán orbitado la Luna. “Esta es la reentrada más rápida que ha realizado un ser humano en la Tierra en los últimos 50 años”, subrayó Chris James. Y concluyó: “Pero hay una parte de mí que se sentirá mucho más tranquila cuando ya estén de vuelta aquí, en la Tierra”.