Con Artemis II, por primera vez en mucho tiempo hubo algo que unió al mundo que no fuera un Mundial

En su programa emitido por Radio Perfil y NetTV, Marcelo Longobardi se detuvo en el amerizaje de la cápsula Orión, un episodio que —según relató— lo dejó “pegado viendo” la televisión sin poder apartar la mirada.

El viernes me quedé pegado viendo el amerizaje de Orión. No podía, por alguna razón, despegar la vista de la tele.

Esta gente llegó a 406.000 kilómetros de la Tierra, la distancia más larga que se ha alcanzado hasta ahora. Y la cuestión de volver en ese “cosito” que regresaba a una velocidad disparatada, de casi 40.000 kilómetros por hora, hecho una bola de fuego, me dio una impresión muy fuerte.

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Con independencia de que habían llegado a donde llegaron, que fueron y pudieron volver, que regresaron hechos una bola de fuego, parecía que viniera algo imposible de frenar. ¿Cómo se frena esa velocidad en tan poco espacio y en tan poco tiempo?.

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Cooperación y consenso: dos ideas fuera de época

Más allá de estas tecnologías alucinantes, me quedaron dos impresiones.

La primera es el valor de la cooperación. La idea de la cooperación, que está ametrallada hoy por la política, por el modo en que la gente se trata y por tantas cosas. Si uno miraba incluso el procedimiento posterior al amerizaje, la parsimonia, los detalles, el comportamiento de cada una de las cuarenta personas que intervinieron en el rescate de los cuatro astronautas, todos los pasos que se iban cumpliendo y la innumerable cantidad de detalles que no conocemos, todo tiene que ver con la noción de cooperación. Si no hubiera habido cooperación, esta nave no solamente no volvía: ni siquiera salía.

La segunda impresión es que, con la misión Artemis II, por primera vez en mucho tiempo hubo una cierta idea de algo que unía al mundo que no fuera un Mundial de fútbol. Como que estábamos todos más o menos en lo mismo, en Argentina y en tantos lugares del mundo. Puede ser una alucinación, puedo estar equivocado, pero tuve esa impresión.

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Había una especie de unión, de consenso, de acuerdo, una idea común: todos queríamos que esta gente volviera a la Tierra sana y salva. Después de haber atravesado el lado oscuro de la Luna, de haber estado incomunicados, de haber vuelto encendidos en una bola de fuego a 40.000 kilómetros por hora y dependiendo finalmente de cinco paracaídas.

Esa es la idea que proyectó esta misión: dos nociones tan alejadas de la vida de hoy en día como la cooperación y el consenso. La idea de que todos contribuimos con un propósito y de que todos estamos de acuerdo, al menos en algo: que esta gente volviera a la Tierra sana y salva, imaginando esa bola de fuego que los devolvía al planeta.

NG/fl