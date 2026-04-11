Una “sombra” invisible entre la Tierra y la Luna reduce la lluvia de rayos cósmicos

Durante años, la imagen más extendida sobre los rayos cósmicos fue la de una lluvia persistente y bastante uniforme, una radiación de fondo que llega desde todas direcciones del espacio profundo y atraviesa el sistema solar sin demasiadas sutilezas. Ese paisaje, al menos en la región entre la Tierra y la Luna, acaba de volverse más extraño.

Un estudio publicado en Science Advances y difundido por el medio científico Robotitus describe una especie de cavidad —o, si se prefiere, una zona de sombra magnética— en la que el flujo de protones provenientes de rayos cósmicos galácticos disminuye de manera apreciable. No desaparecen. No se extinguen. Pero, en ciertas posiciones orbitales, llegan menos.

La pista surgió de los registros del módulo chino Chang’e 4, que opera en la cara oculta de la Luna y lleva años recopilando información sobre partículas energéticas. Lo que encontró fue un patrón persistente: en una región concreta del recorrido lunar alrededor de la Tierra, el flujo de protones de alta energía baja alrededor de un 20%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La cifra alcanza para volver relevante el fenómeno. No porque resuelva de golpe el problema de la radiación espacial, sino porque insinúa que el entorno entre la Tierra y su satélite no es un simple corredor vacío atravesado por partículas, sino un espacio donde los campos magnéticos pueden tallar regiones más protegidas que otras.

Una caída pequeña, pero nada menor

En términos absolutos, un 20% puede parecer poco. En el contexto de la radiación espacial, no lo es. Los rayos cósmicos galácticos son una de las amenazas más serias para quienes pasan largos períodos fuera de la protección de la atmósfera terrestre. Son partículas extremadamente energéticas capaces de atravesar materiales, ionizar átomos, alterar tejidos y dañar el ADN.

La carga más frágil del universo: llevaron antimateria en camión por primera vez

En la Tierra, la atmósfera y el campo magnético cumplen una tarea silenciosa pero decisiva: amortiguan gran parte de ese bombardeo. En el espacio, esa defensa ya no existe del mismo modo. Por eso la radiación figura entre los problemas centrales de cualquier misión tripulada de larga duración, tanto en la órbita lunar como, más aún, en un eventual viaje a Marte.

Lo que muestra el trabajo es que, bajo ciertas condiciones, el propio entorno magnético entre la Tierra y la Luna podría ofrecer una especie de alivio parcial. No un escudo total, desde luego, pero sí una disminución medible en el número de protones energéticos que alcanzan la región.

La clave no estaría solo en el Sol

Hasta ahora era bien conocido el papel del Sol en la modulación de los rayos cósmicos. Cuando la actividad solar aumenta, el viento solar y el campo magnético arrastrado por él desvían parte de esas partículas, reduciendo el flujo que llega al sistema solar interior. Esa relación es uno de los grandes ejes de la física heliosférica.

Lo nuevo de este estudio es que suma a la Tierra como actor más activo de lo que se suponía en esta historia. El planeta no solo interrumpe físicamente trayectorias ni se limita a proyectar una sombra geométrica. Su campo magnético, combinado con la estructura del campo magnético interplanetario, también puede reorganizar caminos de partículas cargadas en determinadas configuraciones.

Los datos de Chang’e 4 mostraron que el fenómeno aparece antes del mediodía local lunar, en el llamado sector prenoon. Allí, la Luna entra en una región en la que llegan menos protones galácticos. El patrón se repitió a lo largo de 31 ciclos lunares, una persistencia demasiado clara como para atribuirla a una variación aleatoria.

La espiral de Parker y una sombra que no se ve

La explicación probable remite a una estructura clásica de la física solar: la espiral de Parker. Como el Sol rota, su campo magnético no se expande en líneas rectas por el sistema solar, sino que se retuerce y adopta una forma espiralada. Esa geometría, lejos de ser un detalle abstracto, organiza buena parte de la circulación de partículas cargadas en el espacio interplanetario.

La materia oscura tendría doble fondo: creen que no es una sola sustancia

Cuando esa espiral se alinea de cierta manera con la Tierra y la Luna, algunas líneas magnéticas terminan conectando la región lunar con zonas dominadas por el campo terrestre. En ese momento, los protones que normalmente seguirían otras trayectorias encuentran una barrera más compleja. El resultado sería esa “cavidad” o “sombra” magnética que Chang’e 4 detectó como una caída en el flujo de partículas.

No se trata de una cavidad vacía en sentido literal, ni de una burbuja con bordes nítidos flotando entre ambos cuerpos. La palabra funciona más como descripción de un comportamiento: una región donde la radiación cae porque la estructura magnética redibuja el tránsito de las partículas.

Dos días menos hostiles alrededor de la Luna

Según el estudio, cuando la Luna atraviesa esa zona, el descenso en protones energéticos puede durar alrededor de dos días. Ese detalle es el que vuelve al hallazgo algo más que una curiosidad física. Si futuras mediciones confirman el patrón y logran acotarlo mejor, esa ventana temporal podría convertirse en una herramienta para planificar actividades espaciales en momentos de menor exposición.

La idea no es menor. En exploración humana, una reducción parcial y previsible de radiación puede pesar en decisiones muy concretas: salidas extravehiculares, trabajos de superficie, cronogramas de tránsito orbital o elección de momentos para operaciones delicadas. A veces, en el espacio, una mejora marginal alcanza para cambiar bastante el mapa del riesgo.

Por ahora, sin embargo, el hallazgo está lejos de transformarse en solución operativa inmediata. Falta determinar con mayor precisión cuánto se extiende la cavidad, cómo varía con el tiempo, cuánto depende del ciclo solar y hasta qué punto el fenómeno se repite con estabilidad suficiente como para incorporarlo a diseños de misión.

Una rareza con proyección más amplia

El interés del trabajo no termina en la Luna. También abre una pregunta más general: si algo parecido podría ocurrir cerca de otros cuerpos con campo magnético propio o en regiones donde interactúan de forma compleja distintos entornos magnéticos planetarios e interplanetarios.

Detectan una red oculta de galaxias y gas tenue que cambia la imagen del universo primitivo

Esa posibilidad hace que el hallazgo tenga valor doble. Por un lado, corrige una imagen demasiado simple del espacio entre la Tierra y la Luna. Por otro, ofrece una pista sobre cómo la radiación cósmica puede distribuirse de manera mucho menos homogénea de lo que se creía en zonas donde actúan campos magnéticos intensos.

En el fondo, el trabajo de Chang’e 4 deja una escena inquietante y precisa al mismo tiempo: incluso en el vacío aparente entre dos mundos familiares, la radiación no cae de la misma manera en todas partes. Hay pliegues, refugios parciales, regiones donde el espacio no es exactamente igual al espacio que lo rodea. Y en un futuro donde la presencia humana vuelva a mirar hacia la Luna, ese tipo de diferencias puede importar bastante más de lo que hoy parece.

DCQ