Una vibración nacida tras el Big Bang podría estar detrás de la materia oscura

La materia oscura sigue siendo una de las grandes presencias mudas del universo. No emite luz, no la refleja, no puede observarse de manera directa. Sin embargo, aparece una y otra vez cuando los astrónomos intentan entender cómo rotan las galaxias, cómo se agrupan los cúmulos y por qué el cosmos tiene la estructura que tiene. Está ahí, dejando marca en todo, aunque siga sin mostrar su rostro.

Un nuevo estudio teórico acaba de abrir una ruta inusual para pensar su origen. El trabajo, publicado en Physical Review Letters y difundido por el medio científico Robotitus, plantea que parte de la materia oscura pudo haberse formado a partir de ondas gravitacionales muy antiguas, surgidas en los primeros instantes del universo, cuando el espacio-tiempo todavía estaba atravesado por una física extrema.

Los autores son Joachim Kopp, de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz y el clúster PRISMA+, y Azadeh Maleknejad, de la Universidad de Swansea. Su propuesta no resuelve de golpe el enigma, pero desplaza la discusión hacia un territorio menos transitado: la posibilidad de que la propia gravedad, en forma de vibraciones primitivas del espacio-tiempo, haya participado en la gestación de aquello que hoy constituye una parte central del universo invisible.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un eco del universo recién nacido

Cuando se habla de ondas gravitacionales, la imagen más difundida suele remitir a choques de agujeros negros o fusiones de estrellas de neutrones. Son eventos violentos, espectaculares, capaces de ondular el espacio-tiempo y dejar señales que hoy pueden detectarse con instrumentos muy sofisticados. Pero el estudio de Kopp y Maleknejad se mueve en otro registro.

La carga más frágil del universo: llevaron antimateria en camión por primera vez

Lo que analizan es un fondo estocástico de ondas gravitacionales, una clase de rumor cósmico mucho más tenue y extendido. No nace de una colisión puntual y tardía, sino de procesos ocurridos en el universo temprano, cuando todo era más denso, más caliente y más inestable. En ese escenario, las ondas gravitacionales no serían apenas una secuela del caos primordial. Habrían tenido, según esta hipótesis, una capacidad creadora.

La idea central es que esas ondulaciones pudieron transformarse parcialmente en fermiones sin masa o con una masa extremadamente pequeña. Los fermiones forman una de las familias fundamentales de partículas de la naturaleza. Entre ellos se cuentan componentes esenciales de la materia ordinaria. El modelo sugiere que, en las condiciones físicas del universo naciente, ciertas ondas gravitacionales pudieron alimentar ese proceso de producción.

De una partícula casi invisible a una sombra cósmica

El punto más interesante del trabajo aparece después. Esas partículas, tal como las imagina el estudio, no se habrían quedado congeladas en ese estado inicial. Con el correr del tiempo, a medida que el cosmos se expandió y se enfrió, habrían adquirido masa.

Ese cambio sería decisivo. Una vez convertidas en partículas masivas, podrían haber pasado a integrar la materia oscura que todavía hoy condiciona la evolución del universo entero. El modelo, en otras palabras, no mira solo cómo se mueve la materia oscura una vez formada, sino cómo pudo haber nacido a partir de un ingrediente mucho más antiguo: un fondo primordial de ondas gravitacionales.

Representación de materia oscura distribuida en los filamentos cósmicos

Ese giro vuelve especialmente atractiva la hipótesis. Durante años, buena parte de la búsqueda de materia oscura se concentró en candidatos surgidos de mecanismos más habituales en física de partículas. La nueva propuesta no rompe con ese campo, pero sí altera el punto de partida. Sugiere que el universo temprano pudo haber producido materia oscura desde una vía menos explorada, ligada a la dinámica más profunda del espacio-tiempo.

El gran problema de siempre, contado desde otro ángulo

La cosmología moderna convive con una paradoja incómoda. La materia ordinaria —la que compone estrellas, planetas, gases, polvo, cuerpos y objetos— representa apenas una fracción del contenido total del universo. Una porción mucho mayor corresponde a componentes que no se observan directamente, pero cuya existencia se deduce por sus efectos gravitacionales.

La materia oscura ocupa un lugar central dentro de ese mapa. Se la invoca para explicar por qué las galaxias no se desarman al rotar, por qué ciertas estructuras cósmicas se mantienen unidas y por qué el universo tiene la trama que muestran las observaciones a gran escala. El problema es que, pese a décadas de trabajo experimental y teórico, todavía no apareció una partícula identificada de manera concluyente como su componente fundamental.

Por eso cada hipótesis nueva que logra sostener cierta consistencia gana atención. No porque cierre el misterio, sino porque ayuda a reordenarlo. En este caso, el trabajo de Kopp y Maleknejad aporta una posibilidad distinta: que la materia oscura no haya surgido únicamente de mecanismos clásicos de producción de partículas, sino también de una historia gravitacional profundamente incrustada en el nacimiento del cosmos.

Lo que viene ahora

Los propios autores aclaran que su estudio se apoya en cálculos analíticos. El paso siguiente será realizar simulaciones numéricas más precisas para refinar predicciones y ver qué consecuencias concretas podrían extraerse de este mecanismo. Ese punto será clave. En cosmología, una idea sugerente necesita algo más que elegancia matemática: debe ofrecer rastros observables, señales que permitan distinguirla de otras explicaciones posibles.

La materia oscura tendría doble fondo: creen que no es una sola sustancia

También hay una proyección todavía más ambiciosa. Los investigadores quieren examinar si ese mismo fondo primitivo de ondas gravitacionales pudo intervenir en otro de los grandes desequilibrios del universo: la razón por la que hoy existe más materia que antimateria. Si esa línea de trabajo avanzara, el estudio podría dejar de ser solo una hipótesis sobre materia oscura para pasar a dialogar con otro de los enigmas más profundos de la física contemporánea.

Mientras tanto, la imagen que deja el trabajo tiene una potencia singular. Pensar que una vibración nacida en el universo más temprano, cuando todavía no existían galaxias, estrellas ni planetas, pudo terminar sembrando una parte decisiva de la materia que hoy mantiene unido al cosmos. No es una respuesta final. Pero sí una escena nueva para mirar una pregunta vieja.

DCQ