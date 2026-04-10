Jorge Macri amplía la “prioridad porteña”: los residentes de CABA tendrán preferencia en todos los servicios públicos

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, firmó el decreto N° 142-26 que establece que los vecinos porteños tendrán prioridad frente a bonaerenses y extranjeros en todos los servicios que brinda la administración pública local. La medida fue anunciada este 10 de abril de 2026 y amplía el esquema de “Prioridad Porteña” que ya se aplicaba en el sistema de salud.

La disposición determina que los residentes de la Ciudad tendrán prioridad al momento de solicitar turnos, cupos, vacantes o cualquier otro servicio en dependencias del Gobierno porteño. El decreto lleva también la firma del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y busca reconocer a quienes viven y tributan en el distrito.

Los porteños tendrán prioridad para los turnos de los hospitales de CABA.

Prioridad en todos los servicios públicos

Con esta decisión, el Ejecutivo porteño extiende el criterio de prioridad a la totalidad de los servicios públicos, incluyendo trámites administrativos, atención en dependencias estatales, educación y salud. La medida implica que quienes tengan domicilio en la Ciudad accederán primero a los turnos disponibles, mientras que los no residentes podrán solicitar atención, pero quedarán en un segundo orden de prioridad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según explicaron desde el Gobierno, no se trata de una restricción ni exclusión del acceso, sino de un “orden de atención” basado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Qué cambia en hospitales y atención sanitaria

El sistema ya había comenzado a aplicarse en marzo de 2025 en la red de hospitales públicos porteños, donde se priorizó la atención a residentes. Ahora, el decreto formaliza y amplía esa política a todas las áreas del Estado.

De acuerdo con datos oficiales, durante 2025 el sistema de salud pública de la Ciudad registró más de 30 millones de prestaciones, con un incremento del 30% en la oferta de consultas y más de 12.000 intervenciones quirúrgicas adicionales.

Desde el Ejecutivo sostienen que ese crecimiento generó una mayor demanda de personas no residentes, lo que motivó la ampliación del criterio de prioridad.

Emergencias, excepciones y aplicación

El decreto establece límites claros: la prioridad no se aplicará en situaciones de urgencia o emergencia sanitaria, donde la atención será inmediata sin distinción de domicilio.

CABA inauguró un nuevo tipo de centro médico descentralizado

Además, algunos servicios, como los vinculados a la seguridad pública, quedarán fuera de este esquema. La implementación concreta estará a cargo de la Jefatura de Gabinete, que coordinará con cada área del Gobierno para adaptar los sistemas de atención.

La justificación del Gobierno porteño

Al anunciar la medida, Jorge Macri defendió la decisión con un mensaje en redes sociales en el que apuntó contra la Provincia de Buenos Aires: “Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó”.

El mandatario agregó que el objetivo es “ordenar y cuidar” los recursos de la Ciudad y poner fin a lo que definió como una “injusticia disfrazada de solidaridad”. También cuestionó el llamado “turismo sanitario” y aseguró que “la Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”.

Reclamo a la Provincia de Buenos Aires

En paralelo, el Gobierno porteño reclamó a la gestión bonaerense encabezada por Axel Kicillof que se haga cargo de la atención de personas en situación de calle provenientes de la provincia. Según indicaron, la responsabilidad corresponde a cada jurisdicción, en línea con normativa nacional vigente, y señalaron que la Provincia no estaría cumpliendo con esa obligación.