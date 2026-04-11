Mientras el presidente Javier Milei insiste, en declaraciones, posteos y fotos, en calificarlo como "un jefe de Gabinete maravilloso", en X Manuel Adorni, como tuitero veterano, vive un calvario, ya que cualquier tema de gestión que se anima a postear deriva en una catarata de insultos y agresiones. Es que, luego de viajes, propiedades e hipotecas varias, no consigue frenar el aluvión demoledor de comentarios negativos, situación que sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando el funcionario posteó su habitual "resumen de la semana en nuestra querida Argentina".

Allí detalló que "Diputados aprobó la modificación a la Ley de Glaciares y así se logró su sanción definitiva. Los cambios van a devolverle a las provincias la competencia que les corresponde como titulares de los recursos, lo que se traduce en una mayor autonomía y más desarrollo para su población".

- Se aprobó un nuevo proyecto RIGI del consorcio Minera Andina por 380 millones de dólares en San Juan - La producción de autos creció 40,8% en marzo y se alcanzaron las 41.716 unidades producidas.

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- El Gobierno Nacional va a enviar al Congreso el proyecto modificatorio de la Ley de Salud Mental. De aprobarse, se reformulará el criterio de riesgo para facilitar la internación y el tratamiento profesional.

- Para optimizar recursos y que lleguen sin intermediaciones, Capital Humano lanzó la plataforma Sistema Social (SISOC), que cuenta con datos digitalizados en tiempo real de las personas, familias y los espacios comunitarios alcanzados por programas sociales.

- El Presidente Javier Milei recibió a su par de Chile, José Antonio Kast, en el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder.

- Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior alcanzaron un nuevo récord histórico en marzo, totalizando 12,6 millones de toneladas. Esto representa un incremento del 71% respecto de 2025 Que tengan un excelente fin de semana.

Y cerró con "Dios bendiga a la República Argentina. FIN".

Pero ni siquiera ese simple mensaje de gestión consiguió "ablandar" la dureza de las respuestas, que eran más de 2 mil este sábado por la mañana, de las que resumimos algunas (entre las de menos insultos):

Complejo panorama, entonces, se le presenta en X al otrora "Martín Fierro al tuitero del año 2023"...

Lanari, también intentó dar buenas noticias

Este sábado, en un resumen similar al de Adorni, el periodista libertario Javier Lanari, propuesto justamente en su momento por el jefe de Gabinete para convertirse en nuevo vocero presidencial, también posteó un resumen de gestión positivo:

Y aunque en mucha menor de medida de impacto que el de Adorni, el cariz general de las reacciones que generó también fue negativo:

HB