La localidad bonaerense de Merlo sigue conmocionada por el caso de Maitena Garófalo, la adolescente de 14 años que fue encontrada sin vida luego de haberse ido de su casa. Era buscada intensamente desde este miércoles, cuando se descubrió que no había entrado a la escuela junto a su hermana, y desde el hallazgo de su cuerpo los investigadores intentan establecer en qué circunstancias ocurrió su muerte.

Los primeros datos informados por la Policía fueron que la joven tomó el tren Sarmiento en la estación local con sentido a Lobos y viajó hasta General Las Heras, cerca del final del recorrido. Una de las hipótesis que se investigan es que se habría tratado de un supuesto suicidio, ya que los agentes la ubicaron ahorcada en un árbol.

Los últimos pasos de Maitena: ¿quién era la adolescente muerta en Merlo?

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Ahora, el informe preliminar de la autopsia arrojó que Maitena confirmó por "asfixia mecánica por ahorcadura". Las pericias también determinaron que "no surge la intervención de un tercero respecto de la mecánica del hecho", lo que refuerza la línea investigativa acerca de que se habría quitado la vida.

En tanto, se indicó que la muerte data entre 24 y 36 horas previas a la realización de las pericias, que se llevaron a cabo este viernes a las 9 de la mañana. Esto quiere decir que el deceso habría tenido lugar entre las 21 del miércoles a la noche y las 9 del jueves, pero debido a la mecánica, el horario podría ser impreciso.

Por el momento, no se sabe si la chica murió poco después de llegar al lugar o si pasó algunas horas en ese sitio hasta que tomó la decisión. Las cámaras de seguridad de la zona la ubican caminando sola y tampoco se registraron indicios de que otra persona hubiese estado con ella.

Hay dos fiscalías que investigan el caso, la UFI N°8 de Morón, a cargo del fiscal Nicolás Filippini, que intervino por la "averiguación de paradero" de la menor; y la UFI N° 3 de Mercedes, donde su colega Juan Antonio Reppeto busca dilucidar "las causales de muerte" tras el descubrimiento del cadáver. Ambos coinciden en que, a priori, la víctima no fue contactada por un tercero.

Se conoció que Maitena, que formaba parte del movimiento Scout, se fue de su casa sin su teléfono, pero se llevó consigo la tarjeta SUBE y 40.000 pesos en efectivo. Sin embargo, se detectó que tenía encima un celular "de repuesto" que está siendo analizado por los peritos. Asimismo, la Policía revisó su hogar y encontró nueve cartas de despedida y un video en aparente "estado de depresión".

La chica vivía con su madre y su hermana mayor ya que sus padres estaban separados. El miércoles, fue a la escuela secundaria N° 16 Manuel Belgrano y se quedó conversando con unas amigas en la puerta. Su mamá descubrió que nunca ingresó al colegio, cuando fue a retirarla en horas del mediodía.

En el teléfono que usaba habitualmente se encontraron contactos con teléfonos de países extranjeros. Se trataría de personas de otros países con los que Maitena mantenía una amistad virtual, principalmente por haberlos conocido intercambiando mensajes en chats de videojuegos en línea.

La despedida de un grupo de scout a Maitena

"Zona 11", el grupo de scouts al que pertenecía la joven de 14 años, publicó un emotivo mensaje en las redes sociales para despedirla. "Con profundo dolor, acompañamos a la familia y amigos de Maitena ante su partida al Campamento Eterno”, inicia el texto difundido por la organización sin fines de lucro en la plataforma Instagram.

Con una foto de Maitena, que aparece sonriendo con la indumentaria de la entidad, la agrupación manifestó que “su luz y su risa permanecerán en el corazón de quienes compartieron el camino con ella”. En esa línea, añadieron: “Elevamos una oración en su memoria y deseamos que su familia y amigos encuentren paz y consuelo en este difícil momento”

Por su parte, la Comisión Directiva del club Ferrocarril oeste de Merlo, donde la adolescente practicaba patín, se expresaron sobre el caso y su muerte: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Maitena. Acompañamos en este dolor tan grande a su familia, seres queridos y la comunidad del club”.

Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.

FP/DCQ